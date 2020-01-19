Встреча Путина и Эрдогана состоится до начала конференции по Ливии

Москва, 19 января. Президент России Владимир Путин в воскресенье встретится со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Берлине до начала Международной конференции по мирному урегулированию в Ливии.

«Такая встреча планируется», — сообщили в Кремле.

Встреча российского и турецкого лидеров состоится до начала конференции по Ливии, которая проходит в воскресенье в Берлине. Переговоры Путина и Эрдогана имеют важное значение для мирного урегулирования ситуации в африканской стране и являются ключевым событием международного мероприятия в Берлине.

Переговоры президентов РФ и Турции проводятся в преддверии второго тура московской встречи по Ливии. Первый тур российско-турецких переговоров по Ливии состоялся в Москве 13 января, в них также приняли участие представители конфликта в Ливии: глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар. По итогам встречи стороны конфликта договорились о бессрочном перемирии.

После московских переговоров Хафтар направил Путину письмо, в котором поблагодарил российского лидера за миротворческую деятельность. Он также предложил провести вторую межливийскую встречу в Москве.