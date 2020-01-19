Федоров считает, что США намерены сорвать курс Путина на укрепление суверенитета РФ

Москва, 19 января. Президент США Дональд Трамп отправил в отставку советника по России Эндрю Пика из-за провала в информационной войне. Депутат Госдумы Евгений Федоров считает, что США готовят более радикальную команду для срыва курса на укрепление суверенитета РФ.

Старший директор по России и европейским делам Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эндрю Пик покинул свой пост. Его вывели из Белого дома 17 января, об этом сообщило Bloomberg. По данным агентства, Пик был отстранен от работы из-за расследования, связанного с вопросами безопасности.

Решение Трампа об отставке Пика, вероятнее всего, стало реакцией Белого дома на события в Москве, в том числе на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Пик не справился с задачей, которая касалась создания агрессивного образа РФ в информационной войне.

Депутат Государственной думы Евгений Федоров считает, что в Вашингтоне восприняли готовящиеся в РФ изменения крайне негативно. Преобразования окажут значительное влияние на укрепление суверенитета РФ.

«Надо понимать, кто будет противником. Противник всех этих преобразований — это США. Поскольку основой этих преобразований мы формируем многополярный суверенный мир, а американцы защищают свой монополярный, который сейчас есть», ― заявил Федоров в комментарии «Инфореактору».

По словам парламентария, Белый дом реагирует на изменения в Москве и готовит новую команду, которая будет еще жестче противостоять курсу РФ на укрепление суверенитета и многополярный мир.

«Для этой защиты они сейчас будут менять свою команду, чтобы на каждый шаг Путина делать десять шагов против него — срывать, размывать, убирать, еще какие-то шаги предпринимать, чтобы не произошло то, о чем ставится задача — это закрепление суверенитета», ― добавил эксперт.

Федоров считает, что замена советников является ответом на предложение Путина об изменении Конституции РФ.

Президент РФ Владимир Путин в среду, 15 января, выступил с посланием Федеральному собранию. Глава государства предложил внести ряд изменений в основной закон страны.

Путин анонсировал голосование, в рамках которого россияне выразят свое мнение относительно окончательного пакета поправок в конституцию. Все изменения будут приняты только с учетом общественного мнения. Подробнее о главных темах послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию — в материале Федерального агентства новостей.

Ранее стало известно, что предлагаемые президентом РФ поправки в конституцию будут внесены на рассмотрение Госдумы в феврале-марте, а всероссийское голосование пройдет до 1 мая.