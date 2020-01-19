Медведев назвал причины отставки возглавляемого им правительства

Москва, 19 января. Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объяснил, что возглавляемое им правительство ушло в отставку из-за задач политического обновления страны и фактора времени.

Экс-премьер отметил, что в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию обозначены настолько масштабные задачи по изменению баланса властей, что для их решения глава государства должен действовать без оглядки на какие-либо факторы, в том числе фактор правительства.

Второй причиной Медведев назвал фактор времени. Он напомнил, что занимал пост главы правительства почти восемь лет.

«Вообще к отставке правительства всегда нужно относится абсолютно спокойно, в этом нет ничего необычного. (…) Это происходит во всем мире, происходит и в нашей стране», — подчеркнул бывший премьер-министр.

Медведев признался, что в целом доволен работой правительства под своим руководством, несмотря на некоторые довольно болезненные решения. По его словам, основной задачей нового кабинета министров во главе с Михаилом Мишустиным обозначен рост реальных доходов населения.

Напомним, 15 января президент России в послании Федеральному собранию объявил о ряде изменений, которые будут внесены в конституцию. В частности, предложенные главой государства поправки к основному закону страны, сохраняя все необходимые атрибуты сильной президентской власти, призваны дать больше полномочий парламенту и усилить роль Государственного совета.

После выступления Путина правительство Медведева ушло в отставку. Новым премьер-министром России стал экс-глава ФНС Мишустин, в активе которого — эффективные действия по собираемости налогов в стране. Его кандидатуру выдвинул президент.

Мишустин рассказал ранее, что правительство под его руководством, в первую очередь, займется майскими указами Путина. Он пообещал вернуть утраченное доверие между властью и бизнесом, форсировать работу кабмина по нацпроектам, улучшить инвестиционный климат в стране и выстроить четкую систему взаимодействия с регионами.