موسكو ، 18 يناير(الأحد 19 يناير) ينطلق مؤتمر دولي حول تسويه الوضع في ليبيا في برلين. وبدأت موسكو اتفاقا مؤقتا لوقف إطلاق النار اعتمده الجانبان. وكانت هذه هي المرة الاولى منذ اجتماع أبو ظبي الذي عقدت فيه محادثات مباشره بين المشير حفتر والسراج .

المرحلة الاولى من الأزمة. الاطاحة بالقذافي وقتله ، وتدمير الجماهيرية الليبية (2011-2014)

وفي 2011 ، تدخل تحالف دولي عسكري في ليبيا وسبب الاطاحة بالحاكم الشرعي للبلاد معمر القذافي واغتياله ، وفكك الدولة في طرابلس ، وأغرق دوله شمال افريقيا في حاله من الفوضى. وقسمت السلطة في البلد على القبائل والجماعات المسلحة والجماعات الارهابية. وقد أدى انعدام السيادة إلى نزوح جماعي لاللاجئين إلى أوروبا.

المرحلة الثانية من الأزمه. الانتخابات العامة لأعضاء مجلس النواب والأمل في تحقيق الاستقرار (2014)

ولم تتمكن ليبيا حتى ال2014 من اجراء انتخابات عامه تم فيها انتخاب هيئه تشريعيه شرعيه ، وهي مجلس النواب الليبي الذي تراسه عقيلة صالح عيسى. وعين مجلس النواب خليفة حفتر ، قائدا للجيش الوطني الليبي الذي انشأ حديثا ، وكلفه بمسؤوليه جلب النظام إلى البلاد.

المرحلة الثالثة من ألازمه. بداية عمليه مكافحه الإرهاب (2014)

وفي ال2014 ، أطلقت الشركة الوطنية الليبية عمليه لمكافحه الإرهاب في شرق البلاد (في برقه). وفي العام نفسه ، وخلال المعارك التي اندلعت في طرابلس ، انقسمت السيطرة علي العاصمة من قبل مجموعات قريبه من الايديولوجية إلى جماعه الاخوان المسلمين (منظمه إرهابيه محظورة في روسيا) تستهدف مصراتة ، حيث السكان المواليين لتركيا تاريخيا هم اغلبيه مهيمنه من السكان. وقد لعب ممثلو الدولة الاسلاميةلاولي والقاعدةالاولي دورا هاما في طرابلس ، التي ركزت عليها الأمم المتحدة مرارا.

المرحلة الرابعة من ألازمه. اتفاقية الصخيرات (2015-2018)

وبفضل جهود المجتمع الدولي ، تم التوقيع في ال2015 علي الاتفاق السياسي لجميع الليبيين (المعروف باسم اتفاق الصخيرات). وتحت ضغط من تركيا وإيطاليا وقطر ووساطة الأمم المتحدة تم التوصل إلى اتفاق حول تشكيل حكومة الوفاق الوطني. وكان الهدف الرئيسي ، الذي تم تحديده امام حكومة الوفاق الوطني ، هو كتابه واعتماد دستور ليبيا. وبموجب اتفاقات الصخيرات، منحت حكومة الوفاق الوطني سنتين ولم يكن من المتوخي تمديدها. وقد أرست اتفاقات الصخيرات مركز مجلس النواب الليبي بوصفه الهيئة التشريعية الوحيدة في البلد. وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج ، الذي اعتبرته الأمم المتحدة شخصيه حيادية لا علاقة لها بأي من الحركات السياسية الليبية. وبموافقه الأمم المتحدة ، سيطرت حكومة الوفاق الوطني على الموارد المالية الليبية واهمها حصيلة بيع النفط الليبي (أكثر من $20,000,000,000 في السنه).

ولكن الإنجاز الأول والوحيد الذي حققته حكومة الوفاق الوطني بقيادة السراج كان اتفاقا مع إسلاميي طرابلس بشان التعاون ، وبفضل ذلك انتقلت حكومة الوفاق من تونس إلى ليبيا. وفي الوقت نفسه ، احتل ممثلو جماعه الاخوان المسلمين المحظورين في روسيا المناصب الرئيسية في الحكومة والهياكل التي تتحكم في التدفقات النفطية والمالية للدولة (البنك المركزي ، وشركه النفط الوطنية ، والصندوق من مصراتة الموالية لتركيا. وخلافا لاتفاقات الصخيرات، لم يتفق على اي من الترشيحات مع مجلس النواب الليبي.

ودخلت معظم الجماعات المسلحة في طرابلس هيكل وزاره الشؤون الداخلية لحكومة الوفاق الوطني وبدات تتلقى التمويل من ميزانيه الدولة. وهذا لا يمنع الجماعات الطرابلسية من الانخراط بانتظام في القتال مع بعضها البعض من أجل أعاده توزيع مجالات النفوذ في العاصمة والاستفادة من الأنشطة الاجرامية (السيطرة علي جميع مجالات الحياة في المدينة ، بما في ذلك السلطات ، والابتزاز ، عمليات الخطف ، والسجون الخاصة ، ومراقبه قنوات الهجرة غير القانونية).

وبحلول ال2018 ، انتهت صلاحيات حكومة الوفاق الوطني ، التي حددتها اتفاقات الصخيرات. ولكن بموافقه ضمنية من المستفيدين من بيع النفط الليبي (في المقام الأول إيطاليا وفرنسا) ، واصلت حكومة الوفاق الوطني السيطرة علي التدفقات المالية للبلاد وتمثيل ليبيا علي الساحة الدولية. وفي الوقت نفسه ، لم تف حكومة الوفاق الوطني بأي من مهامها التي حددتها اتفاقية الصخيرات، بما في ذلك عدم جعل البلد أقرب خطوه إلى اعتماد الدستور الجديد.

وبهذه النقطة ، أكمل الجيش الوطني الليبي بقياده المشير خليفة حفتر عملية تنظيف الجزء الشرقي من البلاد من الإرهابيين والعصابات، حيث شكل مجلس النواب الحكومة الشرقية لليبيا. وسيطرت السلطات الشرقية علي أكثر من 80 في المائة من أراضي ليبيا ، بما في ذلك مناطق مثل برقه وفزان والجزء الأول من طرابلس وكانت النقطة الوحيدة لعدم الاستقرار في البلاد هي طرابلس. وقد وقع آخر قتال كبير في العاصمة في 2018 أب/أغسطس ، عندما حاولت ميليشيا الطرخاني الاستيلاء علي أحدي الجماعات التي تسيطر علي طرابلس بصوره غير قانونيه. ولم يوقف القتال في المدينة الا بوساطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة.

المرحلة الخامسة من الأزمة. عمليه مكافحه الإرهاب لتحرير طرابلس (2019)

وفي نيسان/ابريل 2019 ، أعلنت البعثة بدء المرحلة التالية من عمليه مكافحه الإرهاب لاستكمال تطهير ليبيا من قطاع الطرق والإرهابيين. وقد اثار ذلك مقاومه شرسة من حكومة الوفاق الوطني ، التي كثفت إمدادات المسلحين والأسلحة و الذخيرة (من تركيا وقطر أساسا) إلى فصيلي مصراتة وطرابلس. وعلى الرغم من هذه الجهود ، لا يوجد أكثر من 5 في المائة من أراضي الدولة تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني.

المرحلة السادسة من الصراع. تصعيد النزاع ، تدخل تركيا في الوضع داخل ليبيا (2019)

وفي محاولة للحفاظ على السيطرة على البنية التحتية الرئيسية ، أبرمت حكومة الوفاق الوطني اتفاقا غير قانوني مع تركيا ، وحصلت علي موافقتها علي المساعدة العسكرية الكاملة مقابل الحقوق المتعلقة بتطوير الحقول البحرية. وخلافا لاتفاق الصخيرات، لم يصادق مجلس النواب الليبي علي الاتفاقات المبرمة مع تركيا ، الذي عارض بشده هذا التدخل. وقد أثارت اتفاقيات حكومة الوفاق الوطني مع انقره معارضه من المجتمع الدولي ، بما في ذلك الأمم المتحدة وجامعه الدول العربية والاتحاد الافريقي ، والمقاومة النشطة لمصر واليونان وقبرص وبعض الحكومات الأخرى في المنطقة التي انتهكت حقوقها بموجب هذا الاتفاق. في طرابلس ومصراتة ، بالإضافة الى عدد صغير من الجنود الأتراك ، هناك بالفعل عده آلاف من المقاتلين من سوريا ، نقلتهم تركيا من محافظه ادلب السورية. ان دخول القتال الحقيقي للجيش التركي يمكن ان يثير مواجهه عسكريه كامله بين الدولتين في ليبيا ، والتي ستتخذ فيها مصر والامارات العربية الليبية وعدد من الدول الأخرى غير الراضية عن التدخل التركي جانبا مع الجيش الوطني الليبي.

منظمه واحده محظورة في روسيا.

الكاتب: إيفان ديفيدوف