Отсутствие Агилы Салеха на берлинском конгрессе снизит уровень встречи

Сегодня в Берлине начался конгресс по обсуждению кризиса в Ливии. Встреча состоится на высоком уровне, однако один из важных политических деятелей Ливии так и не был приглашен — председатель единственного легитимного органа власти Палаты Представителей Агила Салех, который сейчас представляет ливийский народ. По мнению эксперта, отсутствие ключевого игрока на форуме снижает возможность позитивного решения сложившейся ситуации.

По мнению ведущего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Российской академии наук, доктора исторических наук Бориса Долгова, такое решение конгресса может не в лучшую сторону сказаться на его итогах.

«Действительно, Агила Салех сегодня не попал на конгресс, потому что его не пригласили. Тут хочется сказать, что это решение организаторов уменьшает вероятность, что встреча будет иметь достаточно позитивные результаты. Важно понимать, что это мероприятие — очень важное событие в нахождении путей урегулирования ливийского кризиса. В стране существуют два центра силы, и здесь Салех вместе с парламентом, который заседает в Тобруке, избран демократическим голосованием и представляет собой легитимный орган власти», — сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей доктор исторических наук.

Отметим, что для участия в конгрессе уже прибыли фельдмаршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар и глава нелегитимного Правительства национального согласия Файез Саррадж. По словам эксперта, военачальник объединяет значительную часть ливийского общества и играет значительную роль в решении ливийского кризиса. Однако все же он в первую очередь говорит от лица армии.

«Такая ситуация осложняет нахождение путей урегулирования ливийского кризиса. Командующий ЛНА Халифа Хафтар — одна из важнейших фигур, которая объединяет значительную часть ливийского общества. Это тоже, так скажем, тот лидер, который может сыграть свою роль в решении проблемы в стране. Но есть и другие люди, не представленные в конгрессе, без которых сложно обсуждать разрешение кризиса. И отсутствие Салеха тоже может снизить успех конгресса», — добавил в разговоре Борис Долгов.

Отметим, что обсуждение ситуации в Ливии на берлинском конгрессе канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила президенту РФ Владимиру Путину. Лидер страны поддержал эту инициативу, добавив, что Россия намерена всесторонне намерена поддерживать мир в Ливии.

В этом году, в полночь 12 января, Россия добилась мира в Ливии. По результатам договоренностей с Турцией в республике начался режим прекращения огня, действующий до сих пор. Спустя день в Москве прошла встреча между Халифой Хафтаром и Файезом Сарраджем, где им предложили подписать мирный договор. Сторона ПНС согласилось с представленными требованиями. В свою очередь фельдмаршал Халифа Хафтар взял перерыв, чтобы полноценно обсудить все детали документа и принять решение. Это связано с тем, что за ним стоит основная часть страны и ему необходимо заручиться поддержкой племен и политиков.