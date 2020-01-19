На Украине прощаются с погибшими в авиакатастрофе в Иране. События дня. ФАН-ТВ

Прощание с жертвами авиакатастрофы На Украине прощаются с жертвами авиакатастрофы в Иране. Церемония проходит в международном аэропорту «Борисполь». Сегодня, спустя 10 дней после трагедии, туда привезли тела погибших. Проводить в последний путь пассажиров и членов экипажа упавшего самолета пришли их родственники и друзья. На траурной церемонии присутствует и президент Украины Владимир Зеленский. Авиакатастрофа в Тегеране унесла жизни 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, а также Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Ответственность за крушение самолета взял на себя Тегеран. Как сообщил президент государства Хасан Роухани, это чудовищная ошибка произошла во время обострения кризиса с США. Из-за угроз Вашингтона в республике объявили повышенную боевую готовность.

Коронавирус нового типа Коронавирус нового типа обнаружили еще у 17 жителей Китая. Сейчас медики наблюдают за 60 пациентами, которые обратились с жалобами. Большинство из них находятся в больницах, несколько уже пошли на поправку. О вспышке неизвестной ранее пневмонии в китайском городе Ухань власти страны заявили в конце прошлого года. О его симптоматике пока известно немного, но, по словам врачей, вирус может вызывать не только воспаление легких. При обострении он буквально «съедает» организм. Известно уже о двух летальных исходах. Медики активно изучают природу этого вируса.

Отставка Пика Главный советник Трампа по России ушел в отставку. В отношении Эндрю Пика начали расследование, связанное с вопросами безопасности. Об этом сообщают американские СМИ. Хотя 21 января вместе с президентом США он должен был посетить Всемирный экономический форум в Давосе. Сам советник и представители Белого дома пока ситуацию не прокомментировали. Добавим, в Совет нацбезопасности Эндрю Пик пришел в ноябре прошлого года. Он сменил Тима Моррисона, который считается одним из свидетелей в расследовании по делу об импичменте Трампа.