Сирия итоги за сутки на 20 января 06.00: американский конвой взорвали за Евфратом, САА отбивает атаки в Идлибе

Сирия, 20 января. Конвой США взорвали за Евфратом, ожесточенные столкновения с террористами в Идлибе, новая атака на «Хмеймим». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по позициям боевиков на севере Алеппо, отразили контратаку боевиков на востоке Идлиба, были атакованы неизвестными боевиками в Идлибе.

Армия Турции и союзные силы: убили беженку из Идлиба, пытавшуюся пересечь границу Турции.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): предприняло нападение на САА на востоке Дейр-эз-Зора.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: предприняли неудачную попытку атаковать "Хмеймим", вытеснили САА из Телль-Масьяфа в Идлибе, предприняли неудачную контратаку на востоке Идлиба, блокировали попытки выхода беженцев из Идлиба.

Курдские вооруженные формирования: возможно, понесли потери в результате взрыва на левом берегу Евфрата.

Международная коалиция: стала целью теракта на левом берегу Евфрата.

Провинция Латакия

Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» предприняли новую попытку атаковать авиабазу «Хмеймим» с помощью вооруженных беспилотников. Telegram-канал «Майор и Генерал» (@mig41) сообщает, что российские средства РЭБ в районе населенного пункта Мошта-Мохаммед-Адра перехватили управление беспилотниками и не допустили атаки.

Провинция Алеппо

На севере идлибской зоны деэскалации возобновились столкновения между правительственными силами и бандформированиями коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам». По данным источников в Twitter (@anasanas84), САА большую часть дня вела борьбу на севере Алеппо без воздушной поддержки, поскольку погодные условия не позволяют эффективно действовать сирийской авиации.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщила о мощном взрыве на левом берегу Евфрата. Теракт произошел в деревне Джадид-Бакара, расположенной на автодороге, ведущей к нефтегазовому месторождению «Коноко». Пикап, груженный взрывчаткой, в течение двух дней стоял напротив дома одного из главарей так называемого «военного совета Дейр-эз-Зора», после чего взорвался во время прохождения американского военного конвоя. Источникам SOHR не удалось получить данные о жертвах и пострадавших в результате взрыва, однако источник в Twitter (@AdamHasakah4) утверждает, что в результате прогремевшего вчера взрыва в населенно пункте Джадид-Бакара были уничтожены два автомобиля коалиции «Демократические силы Сирии» SDF, следовавших в составе американской колонны. Все находившиеся внутри были убиты. Подтверждений этой информации из других источников нет.

Местный новостной источник в Twitter (@DeirEzzor24) сообщил о четырех мощных взрывах в пустыне близ города Меядин к востоку от Дейр-эз-Зора. Эта территория находится под контролем правительственных сил. На данный момент причина взрывов неизвестна. Тот же источник сообщает об открытии для мирных жителей пропускного пункта в Сальхии за Евфратом. По соглашению с боевиками из проамериканских курдских вооруженных группировок, мирное население сможет пересекать КПП с 9 до 15 каждую субботу и воскресенье.

Между тем «спящие ячейки» террористов ИГИЛ продолжают атаковать правительственные силы на востоке Сирии. По крайней мере семь военнослужащих САА были убиты сегодня при нападении террористов в районе города Меядин. Step News сообщает, что опорные точки сирийской армии были обстреляны из минометов, после чего завязалась ожесточенная перестрелка с использованием пулеметов и гранатометов. Получившие ранения бойцы САА были доставлены в госпиталь Дейр-эз-Зора.

Провинция Идлиб

В течение дня на востоке провинции Идлиб шли ожесточенные бои между террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» и правительственными войсками. Оппозиционный источник в Twitter (@mohamad_rasheed) утверждает, что террористам удалось вытеснить правительственные силы из населенного пункта Телль-Масьяф. Источник (@Salah_Addin_) сообщает, что около 60 боевиков на «техничках» атаковали САА в районе населенного пункта Ат-Тах. Правительственным войскам удалось перехватить трех террористов-смертников на начиненных взрывчаткой автомобилях.

Наиболее ожесточенные столкновения развернулись в районе населенного пункта Абу-Дафна. Ряд оппозиционных новостных источников, в частности Step News, заявили, что боевикам удалось вытеснить САА из населенного пункта и захватить транспорт, вооружение и боеприпасы сирийских войск. Baladi News утверждает, что боевикам удалось поразить группу военнослужащих САА в районе Магхарат-Мирза на востоке Идлиба противотанковой ракетой.

Однако источник в Twitter (@Bosni_94) объявил, что САА удалось отбить нападение в районе Абу-Дафны, отбросив атаку террористов. Позже и оппозиционные источники признали, что армии после ожесточенных столкновений удалось удержать контроль над населенным пунктом.

Между тем террористы и турецкие военные блокируют выход беженцев с территории Идлиба. Источник в Twitter (@Salah_Addin_) сообщает, что главари боевиков получили указания открывать огонь на поражение по всем мирным жителям, которые пытаются выйти на территорию, подконтрольную САА. Боевики продолжают использовать мирное население в качестве живого щита.

«Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR) стало известно о гибели женщины из Идлиба в районе населенного пункта Даркуш. Беженка пыталась пересечь границу Турции, спасаясь из района боевых действий, и была застрелена бойцом турецкой жандармерии.

По данным SOHR, к вечеру на востоке и севере Идлиба наступило относительное затишье после провала контратаки боевиков.

Провинция Даръа

Неизвестные боевики атаковали штаб-квартиру Воздушной разведки Сирии в городе Даиль, который расположен в центральной части провинции Даръа. «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщает, что несколько бойцов правительственных сил получили ранения при нападении. Также, по данным SOHR, двое военнослужащих 5-го корпуса САА были похищены неизвестными в городе Аль-Музейриб. Похищенные солдаты в прошлом были боевиками «умеренной оппозиции» на юге Сирии, и впоследствии согласились на примирение с правительством Сирии и вступили в ряды САА.

За последнее время число нападений в Даръа сильно увеличилось. Агентство Step News утверждает, что за нападениями могут стоять бывшие полевые командиры из операционного штаба «Буниян аль-Марсус»: не так давно бывший главарь боевиков Адхам Карад заявил о необходимости восстановления «умеренной оппозиции» в Даръа и переходу к активным действиям против САА.

1 Организация запрещена на территории РФ.