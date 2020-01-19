Сирия новости 19 января 22.30: курдские террористы обстреляли госпиталь в Азазе, сорвана атака БПЛА на «Хмеймим»

Сирия, 19 января. Российские средства РЭБ отразили атаку на «Хмеймим», курдские террористы выпустили ПТУР по госпиталю в Азазе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: удержали Абу-Дафна и смогли отразить атаку террористов, нанесли удар по позициям боевиков в районе Абу-Джурифа.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: предприняли неудачную атаку на авиабазу "Хмеймим" с использованием беспилотников.

Курдские вооруженные формирования: обстреляли Национальный госпиталь в Азазе, стали целью теракта в Аль-Бусейре.

Провинция Латакия

Террористы из группировок, связанных с коалицией «Хайят Тахрир аш-Шам» предприняли новую попытку атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» с помощью вооруженных беспилотников. Как сообщает Telegram-канал «Майор и Генерал» (@mig41), российские средства РЭБ, дислоцированные в районе населенного пункта Мошта-Мохаммед-Адра, перехватили управление беспилотниками и не допустили атаки. Отмечается, что два из шести боеприпасов, которые несли беспилотники, оказались головной частью французских авиационных ракет типа SNEB TYPE 68.36/01. Остальные были кустарного производства.

Провинция Алеппо

Курдские террористы, действующие на севере Алеппо, заявили об атаке позиции протурецких формирований в районе города Азаз с использованием ПТУР «Фагот», сообщает источник в Twitter (@AnalystMick). На видеозаписи, которая была опубликована медиаисточниками террористов, наносится удар по зданию Национального госпиталя к юго-западу от Азаза.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщает, что два взрыва прогремели в районе штаб-квартиры курдских боевиков в городе Аль-Бусейра на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Целью подрыва была штаб-квартира проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF). В результате взрыва получил повреждения гражданский автомобиль, однако информации о жертвах или пострадавших нет.

Источник в Twitter (@AdamHasakah4) утверждает, что в результате прогремевшего вчера взрыва в населенно пункте Джадид-Бакара были уничтожены два автомобиля SDF, следовавших в составе американской колонны. Все находившиеся внутри были убиты. Подтверждений этой информации из других источников нет.

Провинция Идлиб

Погода на территории Идлиба постепенно становится лучше, что открывает возможность для действий российской и сирийской авиации. Step News сообщает, что ВВС Сирии нанесли удары по позициям террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе населенного пункта Абу-Джуриф.

Оппозиционные источники признали, что САА после ожесточенных столкновений удалось удержать контроль над населенным пунктом Абу-Дафна, который ранее был отбит у джихадистов.

По данным SOHR, в настоящее время на востоке и севере Идлиба наступило относительное затишье после провала контратаки боевиков.

Провинция Даръа

Baladi News и «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщают новые данные о двойном покушении на территории города Джасим в провинции Даръа. Жертвами нападения неизвестных боевиков стали двое бывших боевиков ССА, Башар Махмуд Газави и Хамам Талиб аль-Ид. Предположительно, бывшие боевики, принявшие соглашение о примирении с Дамаском, тесно работали с военной разведкой САА. Они были расстреляны в автомобиле, Газави скончался сразу, а Аль-Ид уже в госпитале. SOHR уточняет, что некогда они воевали против правительства Сирии в составе «Лива аль-Касиюн».

Провинция Ракка

Бензовоз, принадлежащий компании «Аль-Катарджи», взорвался в результате срабатывания СВУ на автодороге в районе населенного пункта Аль-Мункир на востоке провинции Ракка. Об этом сообщает источник в Twitter (@zaHgWzi5xJG5Ipn).