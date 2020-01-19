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Политолог Кошкин назвал отсутствие Салеха на конференции по Ливии программной ошибкой ФРГ

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Политолог Кошкин назвал отсутствие Салеха на конференции по Ливии программной ошибкой ФРГ

Москва, 19 января. Отсутствие главы Палаты представителей, являющейся законным парламентом Ливии, Агилы Салеха на берлинской конференции по Ливии является программной ошибкой Германии. Об этом заявил журналистам заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Он напомнил, что изначально радикальные изменения в позитивное русло смогла придать именно Россия.

«В Москву прибыли все стороны: и Саррадж, и Хафтар, а также Салех. Мы продумали все для того, чтобы изначально процесс имел положительную окраску, он и имел. Соглашение подписали все, кроме Хафтара, хотя и он в принципе согласен, но взял время на размышление и консультации, потому что его сильно беспокоит присутствие Турции в стране», — обратил внимание эксперт.

Кошкин также указал на то, что канцлер ФРГ Ангела Меркель звонила президенту России Владимиру Путину, чтобы посоветоваться касательно конференции. Специалист выразил уверенность в том, что не пригласить Салеха было ошибкой, так как этот важный для Ливии человек мог повысить результативность встречи, пишет «Политэксперт»

По его словам, отсутствие Салеха на конференции — заложенная программная ошибка, которая может отрицательно сказаться на результатах встречи и решении проблем.

Напомним, кризис в Ливии начался в 2011 году после убийства Муаммара Каддафи. Бандитские формирования ПНС захватили Триполи и присвоили прибыль от продажи ливийской нефти. Помимо этого, боевики похищают людей и занимаются работорговлей. Операцию по освобождению столицы страны от боевиков ведет Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

Анкара вмешивается во внутренние дела Ливии, перебрасывая в Триполи сирийских наемников и направляя турецких военных для поддержки боевиков ПНС. Также стоит отметить, что турецкая сторона поставляет террористам оружие в обход эмбарго ООН.

8 января президент России Владимир Путин встретился в Анкаре с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер выступил с предложением прекратить огонь в Ливии. Благодаря инициативе главе российского государства впервые за долгий период в Триполи воцарилось перемирие.

13 января в Москве прошли межливийские переговоры, ставшие, по словам политологов и экспертов, существенным шагом на пути установления мира и стабильности в Ливии. Следующий этап — берлинская конференция, которая назначена на 19 января.

 

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Источник: «Политэксперт»
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