Москва, 19 января. Отсутствие главы Палаты представителей, являющейся законным парламентом Ливии, Агилы Салеха на берлинской конференции по Ливии является программной ошибкой Германии. Об этом заявил журналистам заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Он напомнил, что изначально радикальные изменения в позитивное русло смогла придать именно Россия.

«В Москву прибыли все стороны: и Саррадж, и Хафтар, а также Салех. Мы продумали все для того, чтобы изначально процесс имел положительную окраску, он и имел. Соглашение подписали все, кроме Хафтара, хотя и он в принципе согласен, но взял время на размышление и консультации, потому что его сильно беспокоит присутствие Турции в стране», — обратил внимание эксперт.

Кошкин также указал на то, что канцлер ФРГ Ангела Меркель звонила президенту России Владимиру Путину, чтобы посоветоваться касательно конференции. Специалист выразил уверенность в том, что не пригласить Салеха было ошибкой, так как этот важный для Ливии человек мог повысить результативность встречи, пишет «Политэксперт».

По его словам, отсутствие Салеха на конференции — заложенная программная ошибка, которая может отрицательно сказаться на результатах встречи и решении проблем.

Напомним, кризис в Ливии начался в 2011 году после убийства Муаммара Каддафи. Бандитские формирования ПНС захватили Триполи и присвоили прибыль от продажи ливийской нефти. Помимо этого, боевики похищают людей и занимаются работорговлей. Операцию по освобождению столицы страны от боевиков ведет Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

Анкара вмешивается во внутренние дела Ливии, перебрасывая в Триполи сирийских наемников и направляя турецких военных для поддержки боевиков ПНС. Также стоит отметить, что турецкая сторона поставляет террористам оружие в обход эмбарго ООН.

8 января президент России Владимир Путин встретился в Анкаре с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер выступил с предложением прекратить огонь в Ливии. Благодаря инициативе главе российского государства впервые за долгий период в Триполи воцарилось перемирие.

13 января в Москве прошли межливийские переговоры, ставшие, по словам политологов и экспертов, существенным шагом на пути установления мира и стабильности в Ливии. Следующий этап — берлинская конференция, которая назначена на 19 января.