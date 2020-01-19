ЛНР итоги 12–19 января: новые участки разведения сил, день таможенника, иконы для храма

Федеральное агентство новостей представляет дайджест основных событий, произошедших в Луганской Народной Республике за неделю с 12 по 19 января.

Подготовка к обмену пленными

Полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего призвал Киев в максимально короткие сроки обеспечить выполнение в полном объеме обязательств по процессуальной очистке пленных, которые вернулись домой в результате прошедшего в декабре обмена пленными. Дейнего заявил, что контактная группа уже ведет работу по подготовке нового этапа обмена пленными в Донбассе.

Обсуждение новых участков разведения сил в Донбассе

Контактная группа по Донбассу на прошедшем 16 января заседании в Минске начала обсуждение девяти участков разведения сил и средств, из них три участка предложил Киев и по три — республики. Дейнего рассказал журналистам, что стоит задача согласовать три участка для разведения сил из предложенных девяти вариантов.

Сбор информации о преступлениях ВСУ

Сотрудники Министерства иностранных дел ЛНР продолжают сбор информации о преступлениях Вооруженных сил Украины и консультации жителей прифронтовых районов о подаче заявлений для признания их потерпевшими в рамках возбужденного МГБ уголовного дела по статье «Развязывание и ведение агрессивной войны». На текущей неделе замминистра иностранных дел ЛНР Анна Сорока посетила город Первомайск и поселок Донецкий.

День таможенной службы ЛНР

Представители властей республики поздравили сотрудников Государственного таможенного комитета (ГТК) ЛНР с профессиональным праздником и пятилетием создания ведомства, вручив лучшим из них грамоты и награды. Председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко от имени депутатов парламента республики поблагодарил таможенников ЛНР за их труд, вручив отличившимся благодарности и благодарственные письма.

«Желаю вам в вашей ответственной работе вдохновения, чтобы все сложности, которые сопровождают вас в работе, были решаемы, чтобы вопросы, с которыми вы сталкиваетесь, всегда находили отклик», — обратился к участникам мероприятия Мирошниченко.

Передача икон в храм

Студенты специализации «Иконописание» Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского завершили работу над иконами для храма в честь иконы Божией Матери «Умиление» в Луганске. Всего в храм было передано восемь икон.