Востоковед назвал ошибочным решение ФРГ оставить «на обочине» переговоров по Ливии Салеха

Москва, 19 января. Отсутствие главы Палаты представителей Ливии Агилы Салеха на переговорах по ливийскому урегулированию в Берлине является попыткой отодвинуть на второй план легитимную власть страны, считает востоковед Андрей Онтиков.

По его мнению, не пригласив на конференцию представителя законной ливийской власти, организаторы совершили ошибку.

Онтиков обратил внимание на тот факт, что в отличие от так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии легитимность Палаты представителей не вызывает сомнений. Специалист подчеркнул, что присутствовать в Берлине должны абсолютно все стороны, участвующие в политической жизни Ливии.

«Каким бы ни было ливийское урегулирование, принцип должен быть один: это участие всех более-менее влиятельных игроков в урегулировании кризиса и в будущей политической жизни Ливии. А вот так взять и оставить на обочине Салеха, это мы получим «Схират номер два» (Схиратские соглашения. — Прим. ФАН), в которых были проигнорированы отдельные силы в Ливии», — объяснил он в комментарии для iReactor.

В воскресенье, 19 января, в Берлине состоится международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии, которая станет вторым этапом переговоров после основополагающей встречи в Москве 13 января. На ней будут присутствовать представители России, Алжира, Франции, Великобритании, Египта, ОАЭ, Китая, США и Турции, а также самой Ливии. Однако среди ливийских участников нельзя будет увидеть Агилу Салеха, поскольку канцлер ФРГ Ангела Меркель не направила ему официального приглашения.

Ряд специалистов счел, что таким образом Германия автоматически снизила значимость переговоров. Военный эксперт, доцент РЭУ им Г. В. Плеханова Александр Перенджиев уверен, что отсутствие политика, официально избранного ливийцами на демократической основе, делает конференцию в целом бессмысленной.

Аналогичного мнения придерживается политолог Юлия Стрелкова, она полагает, что в связи с данным фактом берлинские переговоры не сыграют весомой роли в разрешении ситуации.