Эксперт Бредихин объяснил смысл заявления Тимошенко о «ликвидации» Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины. Политик отметила, что страна находится под внешним управлением и уже потеряла свою независимость. Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, с каким расчетом Тимошенко могла сделать такое громкое заявление.

В эфире телеканала ZIK Юлия Тимошенко назвала Украину объектом, который «все используют, как хотят».

«Моя работа и задача – на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины. И если мы с этой информацией не дойдем до каждого украинца и потеряем время, мы его потом не наверстаем», — заявила Тимошенко.

В целом эксперт согласен с тезисом лидера «Батькивщины» об утрате Украиной суверенитета.

«Мы же говорим не только об американском управлении Украиной, но и о более мелком. Просто идет дерибан страны. Если запад уходит в сторону Польши и Венгрии, то восток уходит в сторону Китая и арабских стран, в частности, к Оману, где был недавно Зеленский», — прокомментировал собеседник ФАН.

Эксперт назвал шаг Зеленского по продаже земель на востоке страны арабам и китайцам, а на западе полякам и венграм «путем к тому, что регионы могут выйти из подчинения Киеву и попасть под внешний контроль».

«Вместе с тем мы видим, что Зеленский как в воду смотрел в сериале «Слуга народа», и Юлия Владимировна, вероятнее всего, хочет получить какой-нибудь регион Украины в свое подчинение, стать в дальнейшем его управителем. Поэтому ей выгодно раскачивать ситуацию и говорить о возможном сепаратизме, о возможном распаде страны, вообще потере независимости», — пояснил Бредихин.

Ранее украинский политик сравнила жизнь в стране с юмористическим шоу студии «Квартал 95», которой до своего избрания руководил президент Украины Владимир Зеленский. Тимошенко считает, что нельзя и дальше управлять государством «в режиме юмора» и отдавать страну «на аутсорсинг».

В то же время собеседник ФАН ставит под сомнение искренность переживаний Юлии Тимошенко по поводу «ликвидации» Украины.

«Значит, Юлия Тимошенко уже имеет поддержку в каком-то из регионов либо в виде какой-то партии, либо из представителей местного олигархата, который уже присягнул ей на верность. Поэтому она решила, что пора раскачать ситуацию, добавить сепаратизма и быстренько стать главой уже не региона Украины, а отдельного государства. Думаю, в этом весь расчет», — заключил эксперт.

Стоит напомнить, что в ноябре 2019 года Тимошенко заявила о переходе своей партии «Батькивщина» в оппозицию из-за угрожающего Украине законопроекта об отмене с 1 октября 2020 года моратория на продажу сельскохозяйственных земель.