Британцы назвали обманом «финансовую независимость» Гарри и Меган Маркл

Лондон, 19 января. Пользователи Сети активно обсуждают заявление королевы Великобритании Елизаветы II и Букингемского дворца касательно решения принца Гарри и Меган Маркл выйти из состава королевского семейства. Супруги объявили, что слагают с себя обязанности членов королевской семьи, однако, как оказалось, они не станут финансово независимыми.

Принц Гарри и Меган Маркл добровольно отказались от своих титулов, говорилось в заявлении Букингемского дворца. Сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские больше не будут получать деньги из общественных фондов. Кроме того, чета заявила о желании вернуть денежные средства, которые пошли на капитальный ремонт Frogmore Cottage.

Однако стали известны некоторые подробности о будущем финансовом обеспечении супругов. Так, отец Гарри — принц Чарльз — продолжит оказывать частную финансовую поддержку герцога и герцогини. Гарри и Меган согласились принимать помощь от Чарльза, который будет платить паре 21 миллион фунтов ежегодно из доходов своего Корнуолльского герцогства.

«И все это они называют финансовой независимостью? Это же чистой воды обман!» — заявили недовольные британцы.

Ранее сообщалось, что королева Елизавета II поддержала принца Гарри и его супругу в их решении начать «новую жизнь», отказавшись от королевского статуса.