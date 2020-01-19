Земфира запретила себя фотографировать из-за болезненной худобы

Москва, 19 января. Российская рок-певица Земфира запретила фотографировать себя на дне рождения Ренаты Литвиновой. Поклонники звезды уверены, что причиной тому стала болезненная худоба певицы.

Рената Литвинова отметила свой 53-й день рождения 12 января. Артистка надолго запомнит этот день, ведь перед праздником с Литвиновой произошел несчастный случай ― она попала под автомобиль. Вместо салона звезде пришлось отправиться в травмпункт, где ей зашили подбородок и обработали ссадины.

Литвинова опубликовала в Instagram фотографии с празднества, на фото попали Ксения Собчак с супругом Константином Богомоловым, Александр Мамут, беременная Софья Эрнст и Гоша Рубчинский. Однако поклонники не обнаружили на снимках Земфиры.

Как пишет SM News, певица запретила снимать себя. Журналисты предполагают, что поводом для этого стал болезненный вид Земфиры. Однако причиной изнуренности стала вовсе не болезнь, а усталость ― сейчас певица работает над музыкой для новой картины Литвиновой, которая станет продолжением спектакля «Северный ветер».

«Земфира не только петь, но и показываться уже не хочет», ― отметил korma1310.

«А где Земфира?» ― спросила kisonka_myrisenka.

«В кадре, наверно, нет только одного гостя», ― предположил dirty_mickey.