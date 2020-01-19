Джаралла назвал поддержку Западом ПНС Ливии одним из ключевых этапов ливийского кризиса

Подписанное в 2015 году Вселивийское политическое соглашение (Схираткое соглашение) утратило свой статус еще в начале 2018 года, тем не менее, многие государства по-прежнему признают «законность» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) известный политолог Владимир Джаралла отметил, что Западу попросту более выгодно иметь дело со слабым триполитанским режимом, так как на его главаря Файеза Сарраджа, являющегося скорее номинальным лидером различных вооруженных бандформирований, проще оказывать внешнее влияние.

«Это классика международных отношений, берущая свое начало еще в средние века и сохранявшаяся вплоть до середины двадцатого века. Мы сейчас живем в системе стабильных взаимоотношений блоков, которые до сих пор оказывают свое влияние, но до этого мир находился в состоянии постоянного изменения — ни один союз не был долговременным, любое соглашение существовало до тех пор, пока оно было выгодно заинтересованным сторонам», — констатировал эксперт.

По его словам, ряд стран согласились поддержать идею создания ПНС Ливии, поскольку возлагали большие надежды на Сарраджа и его окружение, но позднее оказалось, что этот режим не смог оправдать ожиданий. Впрочем, с таким «политиком», не имеющим каких-то определенных амбиций и серьезного политического влияния, оказалось куда проще вести дела.

«Когда соглашение (Схираткое. — Прим. ФАН) заключалось, существовало предположение, что «Правительство национального согласия» обладает силой. Однако, как выяснилось, это не так. На Востоке есть несколько важных особенностей, которые необходимо учитывать при рассмотрении данной ситуации. Первый момент личностный — во главе любой группы должен стоять лидер, которому подчиняются остальные. Фельдмаршал [Халифа] Хафтар оказался именно таким человеком, он был в свое время одним из фаворитов Муаммара Каддафи. В то же время ПНС Ливии — это целый ряд группировок, имеющих номинального лидера, которому они подчиняются настолько, насколько считают нужным», — объяснил политолог.

В заключение собеседник ФАН рассказал, почему утратившее свою легитимность в соответствии с положениями Схиратского соглашения ПНС Ливии все еще признается рядом государств. Он подчеркнул, что западные страны закрывают глаза на этот факт лишь ради собственных интересов в Северной Африке.

«Именно в силу своей слабости «Правительство национального согласия» больше устраивает Запад, потому что с сильным лидером пришлось бы договариваться, в том числе и о тех вещах, которые не очень удобно обсуждать. В пример можно привести недавнее соглашение ПНС с Турцией о разделе зон морского шельфа, которое вызвало сильную критику со стороны остальных государств и привело к обострению обстановки в самой Ливии. Поэтому в результате мы видим ситуацию, которая, как и положено на Востоке, является весьма сложной политикой переплетения эмоций, расчета и очень временных союзов. Конечно, в такой ситуации западные дипломаты плохо ориентируются, им нужны опоры, на которые они могут ссылаться в своей деятельности, в частности, это те соглашения, о которых идет речь», — резюмировал Владимир Джаралла.

Напомним, оккупационный режим Триполи, опирающийся на различные незаконные вооруженные группировки, в 2015 году под давлением Италии, Турции, Катара и Организации Объединенных Наций (ООН) был признан в качестве временного «правительства» Ливии. Ключевой задачей ПНС являлось создание Конституции Ливии и ее дальнейшее принятие в течение двух лет. С января 2018 года эта политическая надстройка уже не обладает абсолютно никакими полномочиями, а в предоставленный ей срок она так и не смогла исполнить возложенных на нее задач.

Сегодня в Берлине проходит международная конференция по Ливии при участии официальных представителей России, Турции и других стран. Идея проведения саммита по завершению ливийского кризиса была предложена канцлером ФРГ Ангелой Меркель и является уже четвертым этапом урегулирования ситуации в североафриканском государстве. Старт переговорного процесса был заложен на встрече Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 8 января, благодаря которой с 12 января был введен режим прекращения огня между ЛНА и ПНС. Огромную важность имели переговоры в Москве 13 января, которые сформировали фундамент для сегодняшней берлинской встречи по Ливии.

После берлинской конференции намечен следующий раунд переговоров между противоборствующими сторонами в Ливии, который вновь пройдет в российской столице. Важность этой встречи подчеркнул в своем письме президенту России командующий ЛНА Халифа Хафтар.