Более двух миллионов россиян окунулись в прорубь в рамках крещенских купаний

Москва, 19 января. В крещенских купелях побывало более 2 миллионов человек в ходе празднования Крещения Господня в России. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В ночь на 19 января в России прошло более 8 тысяч религиозных мероприятий, посвященных христианскому празднику Крещения.

Отмечается, что за безопасностью и охраной правопорядка, во время церковных обрядов в храмах и монастырях, а также в местах купания, следили свыше 40 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, была привлечена Росгварадия, частные охранные организации, а также добровольцы из народных дружин.

Волк отметила, что задействованные ведомства не допустили нарушения общественного порядка.