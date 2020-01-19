Вдова Караченцова ответила на обвинения в растрате собранных на лечение актера денег

Москва, 19 января. Вдова российского актера театра и кино Николая Караченцова Людмила Поргина ответила на обвинения в растрате денежных средств, собранных на лечение покойного мужа. По ее словам, многие упрекают ее в роскошной жизни, но не знают, сколько сил она потратила, ухаживая за артистом. Об этом она рассказала в эфире передачи «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

«Интересно, что же я покупала? Бриллианты, золото? Это просто подлость по отношению к Караченцову», — заявила Поргина.

Она обратила внимание на то, что после болезни Караченцова столичный театр «Ленком» платил им заработную плату в 120-130 тысяч рублей, которые шли на лечение супруга и на постоянные бытовые нужды. На сегодняшний день она получает только 50% этой суммы, но благодарна и за это, поскольку не выходит на сцену.

«У меня есть сын и друзья, они помогают», — объяснила Поргина.

Помимо этого, по ее словам, поездки и путешествия обходятся ей существенно дешевле, чем думают поклонники актера. Она указала на то, что отдыхает по бюджетным путевкам. Последняя поездка в Италию, к примеру, обошлась в 30 тысяч рублей, отметила Поргина.

Как сообщало «Утро.ру», Николай Караченцов ушел из жизни 26 октября 2018 года. В последние годы он боролся с онкологией. Артиста, указывало издание «Дни.ру», похоронили на Троекуровском кладбище в российской столице.