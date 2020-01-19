Тела погибших в авиакатастрофе «Боинга» в Иране доставлены на Украину

Киев, 19 января. Военно-транспортный самолет Ил-76 ВВС Украины с телами 11 ее граждан приземлился в Международном аэропорту «Борисполь» под Киевом. Об этом сообщает телеканал Newsone.

Борт совершил посадку под звуки траурного марша, он доставил в государство тела девяти членов экипажа и двух пассажиров, погибших в авиакатастрофе с «Бингом» «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Иране 8 января.

Сообщается, что в аэропорту присутствует президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр страны Алексей Гончарук и спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Почтить память погибших также прибыли руководители национальной Службы безопасности, министерства иностранных дел и глава МАУ.

Newsone со ссылкой на МАУ передает, что к прощанию с погибшими будут допущены все, траурная церемония состоится в аэропорту у терминала B, где с утра ожидали прибытия рейса близкие и родные жертв крушения.

Первым из самолета вынесли тело капитана экипажа Владимира Гапоненко.

Напомним, «Боинг-737» украинских авиалиний разбился 8 января в 5.44 по московскому времени, через шесть минут после вылета вылета из международного аэропорта в Тегеране. На борту находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, все они погибли.

Трагедия произошла на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке. Иранская ракета по ошибке сбила самолет, приняв его за «вражескую цель». В Тегеране объяснили, что из-за провокаций США и их «авантюризма» войска страны были приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Многие эксперты и политики пришли к выводу, что за гибель людей ответственны США, которые спровоцировали Иран на удар. В частности, об этом заявил политолог Юрий Самонкин, а также военный эксперт Сергей Хатылев и руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.