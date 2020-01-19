Баранец заявил о двуличии ООН, которая под влиянием США беспокоится о нефти в Ливии

Москва, 19 января. ООН показала свое двуличие, когда отреагировала лишь на остановку поставок нефти в Ливии, проигнорировав при этом кровопролитный конфликт в стране. Об этом заявил полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее пять портов в Ливии закрылись в знак протеста. Объединение ливийских племен и городов востока объявило, что отгрузка нефти не начнется до тех пор, пока доход не перестанет идти на оплату боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и их вооружения.

Эта ситуация внезапно обеспокоила ООН. При этом на то, что в стране долгие годы идут боестолкновения, она предпочла закрыть глаза. Как отметил Баранец, организация, по всей видимости, заинтересована в денежных поступлениях от транспортировки энергоносителя.

«Организация Объединенных Наций за все время существования много раз доказывала свое двуличие, когда дело касалось серьезных и глобальных вопросов», — цитирует его «Экономика Сегодня».

По мнению эксперта, в ООН есть определенные негативные силы, которые пытаются нажиться как на самом конфликте, так и на экспорте нефти.

«Пока стороны конфликта в Ливии сделали шаг к мирному урегулированию и прекратили огонь по позициям друг друга, ООН набивает карманы», – добавил Баранец.

Военный обозреватель напомнил, что организация давно «стала перчаткой» на руке США и их союзников, хотя была призвана поддерживать и укреплять мир и безопасность.

Россия при этом прилагает все возможные усилия для урегулирования ситуации в Ливии. Именно президент РФ Владимир Путин, напомнил Баранец, стал инициатором встречи в Москве делегаций ПНС Ливии во главе с Файезом Сарраджем и Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

В воскресенье благодаря участию России в ливийском процессе пройдет международная конференция в Берлине.

«Я думаю, в рамках конференции мировое сообщество будет призвано к активному влиянию на ситуацию в Ливии», – заключил Баранец.

Напомним, что ПНС Ливии — искусственно созданная структура, состоящая из разрозненных вооруженных группировок, ответственных за революцию 2011 года. «Правительство» и его главу не раз уличали в связях с международными террористическими организациями ИГ1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1 (запрещены в РФ).

Примечательно, что создание ПНС Ливии в свое время поддержали 12 стран-участниц ООН. Под его контролем сейчас находится северо-запад Ливии и город Триполи.

1 Организация запрещена на территории РФ.