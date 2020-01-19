Эрдоган выразил заинтересованность в закреплении режима прекращения огня в Ливии

Анкара, 19 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал установление режима прекращения огня на территории Ливии.

Глава Турции назвал Международную конференцию по мирному урегулированию в Ливии важным шагом для установления режима прекращения огня. Об этом турецкий лидер заявил перед вылетом в столицу Германии, где в воскресенье пройдет мероприятие.

Эрдоган добавил, что ему неизвестно о проекте итогового документа, который будет принят после конференции в Берлине.

На международную встречу по Ливии приглашены представители России, США, Турции, Египта, Евросоюза, ООН, а также глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар.

Режим прекращения огня в Ливии был установлен по итогам встречи президента России Владимира Путина с турецким коллегой Эрдоганом в Стамбуле 8 января. Кроме того, 13 января в Москве прошли российско-турецкие переговоры, в которых также приняли участие представители конфликта в Ливии: фельдмаршал ЛНА Хафтар и глава ПНС Ливии Файез Саррадж. По итогам переговоров стороны конфликта договорились о бессрочном перемирии.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич рассказал подробности проведения конференции по мирному урегулированию в Ливии. Малькевич сообщил о встрече канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом Франции Эммануэлем Макроном перед конференцией по Ливии.