Сирия новости 19 января 19.30: ожесточенные бои в Идлибе, ИГИЛ атаковало под Меядином

Сирия, 19 января. Ожесточенные боестолкновения на востоке Идлиба между САА и боевиками «Тахрир аш-Шам», террористы ИГИЛ1 убили сирийских солдат под Меядином. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили массированную атаку террористов на Абу-Дафну, нанесли артиллерийские удары по позициям боевиков на востоке и северо-востоке Идлиба.

«Хашд аш-Шааби»: приступили к строительству новой базы близ пограничного перехода Абу-Кемаль — Аль-Каим.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): атаковало позиции САА в районе города Меядин.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: заявили, что смогли выбить САА из Абу-Дафны в Идлибе, поразили группу солдат САА из ПТУР на востоке Идлиба.

Международная коалиция: направила американский патруль в район Аль-Маликии.

Провинция Латакия

Мониторинговый источник в Twitter (@Intel_Sky) сообщает о появлении у берегов сирийской провинции Латакия американского самолета Boeing P-8A Poseidon. Данная модель самолета предназначена для разведки и борьбы с подводными лодками и кораблями, и вооружена торпедами и противокорабельными ракетами Harpoon. Американский самолет описал несколько кругов в непосредственной близости от российского порта ВМФ России в Тартусе и авиабазы «Хмеймим». Предположительно, ВВС США пытаются обнаружить российские подводные лодки в районе патрулирования.

Провинция Дейр-эз-Зор

Агентство Step News сообщает, что проиранские формирования возобновили строительство крупного базы на границе Сирии и Ирака, в районе пропускного пункта между Аль-Каимом на иракской стороне и Абу-Кемалем на сирийской стороне, в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщил изданию Al Arabi Al Jadeed офицер иракской пограничной стражи, формирования «Катаиб Хезболла» выбрали для своей базы новое место на дороге Акашат — Аль-Каим и начали строительство». По данным источников Step News, в качестве нового места были выбраны старая штаб-квартира армии Ирака.

Напомним, отряды проиранского шиитского ополчения «Катаиб Хезболла», входящие в формирования «Хашд аш-Шааби», стали одним из сильнейших союзников Дамаска в борьбе с террористами ИГИЛ в восточной Сирии. Израильские и американские силы последовательно проводят операции, направленные на подрыв боеспособности «Хашд аш-Шааби». После убийства 3 января командующего сил «Кудс» КСИР Ирана генерала Касема Сулеймани и заместителя командующего «Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса ударом с американского беспилотника отношения между США и Ираком накалились до крайности и парламент Ирака проголосовал за вывод американских сил из страны.

Между тем «спящие ячейки» террористов ИГИЛ продолжают атаковать правительственные силы на востоке Сирии. По крайней мере семь военнослужащих САА были убиты сегодня при нападении террористов в районе города Меядин. Step News сообщает, что опорные точки сирийской армии были обстреляны из минометов, после чего завязалась ожесточенная перестрелка с использованием пулеметов и гранатометов. Получившие ранения бойцы САА были доставлены в госпиталь Дейр-эз-Зора.

Провинция Идлиб

Крайне ожесточенные столкновения развернулись сегодня на востоке провинции Идлиб. Используя плохую погоду, которая, как отмечает источник в Twitter (@QalaatAlMudiq), лишила САА и союзные ополчения поддержки с воздуха, террористы из группировок коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» предприняли ряд вылазок против правительственных сил.

Наиболее ожесточенные столкновения развернулись в районе населенного пункта Абу-Дафна. Ряд оппозиционных новостных источников, в частности Step News, заявили, что боевикам удалось вытеснить САА из населенного пункта и захватить транспорт, вооружение и боеприпасы сирийских войск. Baladi News утверждает, что боевикам удалось поразить группу военнослужащих САА в районе Магхарат-Мирза на востоке Идлиба противотанковой ракетой.

Однако источник в Twitter (@Bosni_94) утверждает, что САА удалось отбить нападение в районе Абу-Дафны, отбросив атаку террористов. Новостной источник в Twitter (@Step_Agency) сообщает, что САА нанесла артиллерийские удары по позициям боевиков в районе города Хамидия. Кроме того, под артиллерия САА нанесла удары по террористам в районе Телль-Маниса и Маар-Шамша, Маар-Шурина, Дейр аш-Шарки и Сук аль-Ганам.

Провинция Хасака

Патруль американских войск замечен в районе города Аль-Маликия на северо-западе провинции Хасака, сообщает новостной источник в Twitter (@jisrtv). Американские войска сохраняют присутствие на территории крайнего северо-востока Сирии, где они держат под контролем нефтяные месторождения в районе Румейлана и нелегальные переходы через границу с Ираком.

1 Организация запрещена на территории РФ.