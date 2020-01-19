«Бесплатный Интернет» в России стал инструментом для спекуляций западных СМИ

Инициатива президента России Владимира Путина о создании «бесплатного интернета» вызвала негативную реакцию у немецкого издания Deutsche Welle, которое внедряет в умы людей идею о намерениях российских властей ввести цензуры и ограничить доступ к свободному интернету.

В Москве 15 января прошло одно из главных политических событий начала 2020 года — послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое стало поистине резонансным.

Помимо этого, российский лидер внес на рассмотрение несколько важных инициатив, которые могут сильно отразиться в будущем на жизни россиян. Например, было сделано предложение о создании «бесплатного интернета». Оно включает в себя перечень сайтов, которыми могут пользоваться россияне, не покупая пакет услуг у их провайдеров.

«Россия — одна из немногих стран в мире, где есть свои социальные сети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, другие национальные ресурсы», — обозначил в своей речи Путин.

В потенциальный список ресурсов «бесплатного пользования» могут быть включены сайты госуслуг, различных органов власти и ведомств, средства поиска, социализации и общения.

Инициатива, направленная на улучшение жизни народа, вызвала, как ни странно, негативную реакцию у либеральных СМИ.

Тихая паника Deutsche Welle

Издание Deutsche Welle особенно негативно отреагировало на предложение Путина. Либеральный журналист Александр Плющев вывел целую конспирологическую теорию, связанную с получением данных пользователей, доступа к личным перепискам и прочим видам сетевой активности. Однако «безопасность личных данных» беспокоит Плющева меньше всего.

Эксперт считает, что введение в эксплуатацию бесплатного интернета с узким диапазоном сайтов для пользования, предположительно исключает из системы ряд иностранных ресурсов. За возможность посещать Facebook, Twitter, YouTube и, собственно сам DW (наравне с другими западными новостными сайтами) придется платить деньги, на что согласятся далеко не все россияне. Тем, кто не может жить без иностранных площадок, придется приобретать интернет-тарифы на тех же условиях, которые действуют сейчас.

По мнению Плющева, со стороны российского государства – это не столько забота о населении, сколько «попытка поставить пользователей под контроль властей». Эксперт считает, что россияне не захотят платить за доступ к иностранным ресурсам, ограничиваясь использованием только предложенных государством бесплатных сайтов, в связи с чем уровень посещения иностранных ресурсов сильно упадет.

Но эти площадки понесут не только материальный ущерб – продвижение оппозиционной повестки, выгодной для Запада, тоже будет стоять под угрозой.

Deutsche Welle запускает волну

Инициатива о создании бесплатного интернета поступила пару дней назад. Пока неизвестны никакие подробности проекта – нет даже четкого плана, как и через сколько эта инициатива будет реализована. Однако немецкое издание уже запустило волну слухов и домыслов, смысл которых заключается в том, что даже самые хорошие инициативы от властей россиянам следует воспринимать как угрозу.

При этом, DW, что называется, «бревна в глазу не видит». Проявляя озабоченность по поводу свободы интернета в России, издание не берет во внимание факт усиления политической цензуры в Германии, который отражается на пользователях того же YouTube. Например, в 2019 году произошла история с блокировкой канала немецкого журналиста Норберта Флейшера. Этот канал старался доносить до зрителей альтернативную точку зрения, не считал необходимым во всем искать зловещую «руку Кремля» и вообще ориентировался на нормальные лево-демократические ценности. Этот инцидент был проигнорировал немецкими новостными агентствами, в том числе и DW.

Издание остается верным своему принципу, который заключается в однобоком поверхностном освещении событий, направленным на очернение российского государства в глазах жителей страны. Людей учат ненавидеть власть, за исключением тех представителей оппозиции, готовые поучаствовать в расшатывание существующего политического строя, и которые выгодны Западу. Каждая инициатива чиновников – повод рассмотреть ее с самых разных сторон. Если «погрешностей» нет, то издание готово придумать любые оторванные от реальности недостатки, лишь бы был повод бросить очередной камень в российскую политическую систему.

Двойная политика Deutsche Welle

Издание DW – один из наиболее крупных «специалистов» по внедрению выгодной для Запада повестки. Новостной ресурс славится не только распространением негатива в адрес российской политической системы, но и пропагандой «европейского стиля жизни». Журналисты немецкого издания в своих материалах используют приемы манипуляции сознанием россиян при освещении политических событий, создавая тем самым искаженную картину мира. Если речь заходит о ситуации в Европе или Германии, статьи отписываются, в основном, в позитивном ключе. Если же речь заходит о России, то DW, следуя проверенным методичкам, публикует материалы в антиправительственном ключе, который выгоден для оппозиции.

Ранее редакция ФАН публиковала расследование, в котором отражалось, как журналисты Deutsche Welle трактуют события, происходящие на Западе и в России.

Например, описание митингов, которые происходили в Германии и Москве. Журналисты DW в 2010 году, при освещении протестов в Штутгарте, связанных с отказом жителей принимать проект перестройки главного городского вокзала, именовали горожан «нарушителями». Протест описывался, как далеко не мирный. Никто в издании не назвал действия полицейских незаконными или жесткими, хотя при разгоне одной из несанкционированных акций, силовики избивали людей дубинками и гоняли водометами, от чего протестующие получили увечья.

В 2015 году акции протеста прошли в Гамбурге - антиглобалисты выступали против проведения саммита G7. Власти к голосу своих граждан не прислушались, а потому мероприятие закончилось массовыми беспорядками и последующими задержаниями, в рамках которых людей вновь сильно избивали дубинками. Накануне же мероприятия активистов, кидающихся в полицейских камнями и бутылками, и вовсе разгоняли слезоточивым газом.

Вышеописанное сильно контрастирует с тем, как подается материал о нелегальных митингах летом 2019 года в России. Жесткие методы борьбы с нарушителями в Германии описываются в качестве законных методов «борьбы с правонарушителями». Действия же наших правоохранителей на незаконных митингах, в рамках которых никому не было нанесено никаких увечий, считались «службой на благо кровавого режима». Критике также подвергались любые инициативы властей, направленные на мирное урегулирование ситуации.