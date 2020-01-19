Малькевич сообщил о встрече Меркель и Макрона перед конференцией по Ливии

Берлин, 19 января. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич рассказал подробности проведения Международной конференции по мирному урегулированию в Ливии.

По словам Малькевича, утро в Берлине началось со встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в резиденции федерального канцлера. На встречу выделено два часа.

«Не до конца понимаю, какую роль в мирном разрешении конфликта может сыграть он [президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо], но на общение с ним запланировано порядка двух часов», ― написал глава ФЗНЦ в своем Telegram-канале.

Далее у Меркель запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном, добавил президент Фонда. На переговоры лидеров двух европейских стран выделен час. Затем в резиденцию начнут прибывать участники конференции по Ливии.

«Предполагается, что сама конференция начнется не раньше 13.30 по немецкому времени», ― сообщил Малькевич.

Встреча по ливийскому урегулированию завершится пресс-конференцией, однако ее время пока неизвестно. Планируется, что встреча с журналистами состоится после 17.00 по местному времени (19.00 по московскому времени). Не исключено, что переговоры могут и затянуться, встреча в Москве длилась минимум шесть часов, напомнил глава ФЗНЦ.

Конференция по Ливии проходит в воскресенье, 19 января, в Берлине. На встречу приглашены представители России, США, Турции, Египта, Евросоюза, ООН, а также глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле 8 января предложил установить режим прекращения огня в Ливии. Президент Турции поддержал инициативу главы российского государства.

Кроме того, 13 января в Москве прошли российско-турецкие переговоры, в которых также приняли участие представители конфликта в Ливии: фельдмаршал ЛНА Хафтар и глава ПНС Ливии Файез Саррадж. По итогам переговоров стороны конфликта договорились о бессрочном перемирии.

После московских переговоров Хафтар направил Путину письмо, в котором поблагодарил российского лидера за миротворческую деятельность. Он также предложил провести вторую межливийскую встречу в Москве.