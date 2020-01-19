Эрдоган хочет обсудить атаки в Идлибе на конференции по Ливии в Берлине

Анкара, 19 января. Международная конференция по Ливии в Берлине является важным шагом для урегулирования ситуации в этой африканской стране, Анкара планирует поднять на ней тему сирийского Идлиба. Об этом заявил в преддверии встречи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Как заявил ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), генерал-майор Юрий Боренков, основная ответственность за обострение ситуации в зоне деэскалации в Идлибе лежит на боевиках запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1.

Эрдоган перед вылетом в Берлин напомнил, что в начале года состоялись его переговоры в Стамбуле с президентом РФ Владимиром Путиным. Эта встреча, по его словам, создала условия и основу для дальнейшего урегулирования в Ливии. Отметим, что лидеры двух стран на переговорах предложили ввести в африканской стране режим прекращения огня, который вступил в силу 12 января.

От конференции в Ливии турецкий президент ждет конкретных шагов. Даже если их не будет, он намеревается, по крайней мере, поднять тему Идлиба.

«Несмотря на перемирие, мы видим, что атаки продолжаются. Пришло время сказать «стоп», — подчеркнул он.

В воскресенье в столице Германии состоится международная встреча по Ливии. На конференцию приглашены командующий Ливийской национальной армией (ЛНА), фельдмаршал Халифа Хафтар, глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, представители России, США, Великобритании, Турции, Египта, Китая, Франции, ЕС и Африканского союза.

Некоторые эксперты сочли предстоящую встречу менее значимой, чем прошедшие 13 января переговоры в Москве. Они стали возможны благодаря усилиям России, которую уже назвали миротворцем, способным усадить за стол переговоров непримиримых противников.

1 Организация запрещена на территории РФ.