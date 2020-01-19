Политолог Мезюхо объяснил необходимость активного развития российских соцсетей

Москва, 19 января. В американских социальных сетях на сегодняшний день идет настоящая информационная война, в таких условиях РФ необходимо активно развивать свои интернет-ресурсы. Об этом заявил журналистам политолог Иван Мезюхо.

«Безусловно, ни Instagram, ни Facebook не являются местом полной демократии и свободного изъяснения мыслей. Аккаунты российских политиков, общественных деятелей и журналистов неоднократно блокировались по надуманным предлогам. Я считаю, что нам пора активно развивать свои социальные медиа», — выразил уверенность специалист.

Мезюхо отметил, что большое число россиян каждый день пользуются отечественными соцсетями. Кроме того, по его словам, принятый в РФ закон о суверенном интернете призван защищать национальные интересы России и информационную безопасность населения, сообщает Nation News.

Как ранее отметил депутат Государственной думы Виталий Милонов, такие большие интернет-площадки, как YouTube, Google, Facebook, Twitter и Telegram, представляют опасность. Они несут в себе значительную угрозу как для безопасности персональных сведений пользователей, так и их информационной цензуры — блокируют аккаунты официальных и общественно значимых лиц РФ, при этом дают возможность высказаться дестабилизирующим элементам.

Член комитета Совета Федерации Франц Клинцевич призвал скрупулезно проверить работу Facebook на предмет соблюдения законодательства России. Американская компания в течение длительного времени ведет недружественную по отношению к Москве политику, поскольку пускала в ход идеологической цензуры.