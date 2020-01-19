Салех будет приветствовать переговоры в Берлине, если они ответят интересам народа Ливии

Триполи, 19 января. Глава Палаты представителей Ливии, ее единственного легитимного органа, Агила Салех заявил, что будет приветствовать результаты берлинской конференции, если они будут отвечать интересам ливийского народа.

Спикер ливийского парламента указал, что требует замораживания двух меморандумов о взаимопонимании, подписанных между нелегитимным Правительством национального согласия (ПНС) Ливии и правительством Турции, и отъезда наемников из Ливии для подписания соглашения о перемирии в РФ.

Салех также подчеркнул, что вести переговоры ни с ПНС, ни с его главой Файезом Сарраджем не намерен. Он добавил, что Саррадж подписал соглашение после одобрения Анкары в попытке продвинуть ее интересы, и отметил, что встреча завершилась провалом для обеих сторон.

19 января в Берлине состоится вторая сессия международных переговоров по ливийскому урегулированию. К участию в ней приглашены Россия, Алжир, Великобритания, Египет, ОАЭ, Китай, США, Турция и Франция. Ливия будет представлена в Германии двумя делегациями: представителями Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром и представителями ПНС во главе с Сарраджем.

Стоит отметить, что Салех официального приглашения на конференцию от ФРГ не получил. Политолог Юлия Стрелкова выразила мнение, что его отсутствие как одного из ключевых игроков существенно снизит ценность переговоров, особенно с учетом того, что на конференцию пригласили представителей стран, напрямую повинных в сложившейся в североафриканской стране ситуации.

Напомним, кризис в Ливии начался в 2011 году после убийства Муаммара Каддафи. Бандформирования ПНС захватили Триполи и доходы от продажи государственной нефти. Кроме того, боевики похищают людей и занимаются работорговлей. Операцию по освобождению столицы североафриканского государства от террористов ведет ЛНА под предводительством фельдмаршала Хафтара.