Глызин назвал причину ранней смерти Кельми и Осина

Москва, 19 января. Причиной ранней смерти из жизни музыкантов Криса Кельми и Евгения Осина стали пагубные привычки, считает известный эстрадный певец Алексей Глызин.

Артисты дружили не один год, собирали полные залы. Однако Кельми и Осина Глызин так и не смог спасти от самоуничтожения. Певец уверен, что дело вовсе не в злом роке.

«Закусывать надо. Сначала ты теряешь контроль над собой, затем тебя подводит здоровье, а в итоге отворачиваются друзья», — рассказал музыкант ведущему программы «Судьба человека» Борису Корчевникову.

Сам Глызин никогда не испытывал проблем с алкоголем. В жизни он сожалеет только об одном — что не смог сохранить брак. Он оставил жену и сына из-за разгоревшегося романа на стороне, однако эти отношения так и не сделали его счастливым.

«Жалел, что не сохранил семью. Возможно, я бы мог сознаться жене в измене, и она бы меня простила, но отношения уже не были бы прежними», — признался Глызин.

Певец и поэт Осин скончался в ноябре 2018 года на 55-м году жизни. Певица Наталья Штурм в беседе с Федеральным агентством новостей рассказала, у музыканта отказали все внутренние органы, поскольку его организм был «полностью разрушен алкоголем».

Кельми ушел из жизни 1 января 2019 года в своем загородном доме в Подмосковье. Причиной смерти музыканта называлась остановка сердца после продолжительной болезни. Кельми — основатель музыкальных коллективов «Високосное лето» и «Рок-ателье». Кроме того, он был участником группы «Автограф».