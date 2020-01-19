Маас заявил, что угрозы США не улучшат ситуацию на Ближнем Востоке

Берлин, 19 января. Угрозы американцев в отношении Ирана не способствуют изменению политики Тегерана на Ближнем Востоке. Об этом заявил в интервью немецкому таблоиду Bild am Sonntag министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

«Угрозы и военные акции ничего в этом не изменили. Нельзя делать так, как будто проведенная извне смена режима в Тегеране автоматически улучшит ситуацию», — заявил глава дипломатического ведомства Германии, указав на то, что такая политика уже терпела крах, к примеру, в Ираке.

Он обратил внимание на то, что Европейский союз делает акцент на дипломатии, а не эскалации.

Обстановка на Ближнем Востоке резко ухудшилась 3 января после массированного ракетного удара Пентагона в районе воздушной гавани Багдада, в результате которого погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран 8 января нанес ракетный удар по двум американским базам, расположенным в Ираке. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за убийство Сулеймани. Страна привела ракетные войска в боевую готовность и объявила траур.

Многие политики и эксперты заявили о том, что беспредел, который творит Вашингтон на Ближнем Востоке, опасен. По мнению специалистов, после нескольких провокаций американцев призыв «Янки, гоу хоум!» (Yankee go home! — антивоенный лозунг 1960-х годов, адресованный военнослужащим США, находившимся на базе в заливе Гуантанамо) вновь звучит актуально. Политолог и востоковед Маис Курбанов обратил внимание на то, что США несут разруху, голод и смерть в регионе.