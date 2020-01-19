ВСУ размещают технику и вооружение в жилых кварталах Донбасса

Донецк, 19 января. Украинские силовики размещают боевую технику в жилых кварталах населенных пунктов в Донбассе. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР.

«Враг продолжает подвергать опасности жизнь и здоровье мирного населения на подконтрольной Украине территории, размещая технику и вооружение в жилых кварталах населенных пунктов», — рассказал сотрудник НМ.

По его словам, один БТР размещен в Новобахмутовке, одна бронированная разведывательная машина (БРМ) — в Сухой Балке, два БТР и БПМ находятся в Богдановке, и один ЗРК «Оса» — в Возрождении.

В ведомстве также отметили, что в попытках скрыть находящееся у линии соприкосновения тяжелое вооружение от представителей миссии ОБСЕ в ВСУ применяют средства радиоэлектронной борьбы для создания помех беспилотникам наблюдателей.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. Власти страны не отступают от республик Донбасса, которые после государственного переворота в Киеве приняли решение объявить о совей независимости, и ведут против них военную операцию.

Несмотря на принятые сторонами конфликта соглашения о перемирии, Украина идет на нарушения, которые фиксируются не только в Донбассе, но и в ОБСЕ.

Ранее глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявил о нестабильной ситуации у населенного пункта Петровское, возле которого осенью началось разведение сил у линии соприкосновения.