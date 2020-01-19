Эксперт Никулин оценил намерение американских военных носить в космосе камуфляж

Космические силы США презентовали свою новую форму, которая тут же была раскритикована из-за камуфляжной расцветки. Пользователи соцсетей недоумевают, зачем американским военным «сдерживать агрессию» в космосе в зеленом «лесном» камуфляже. Военный эксперт Игорь Никулин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей оценил намерение военных США использовать такую необычную экипировку в своих космических войсках.

Фотография новой формы появилась в социальной сети Twitter космических сил.

«Я думаю, что они просто взяли то, что у них на складах лежало. Пока не было такой необходимости, чтобы носить камуфляж космонавтам. Но этим они пытаются подчеркнуть, что их космические войска уже как бы существуют, что они уже работают в этом направлении», — пояснил Никулин.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о создании Космических войск США в декабре 2019 года. Американское руководство выделило на создание нового рода войск 40 миллионов долларов.

Критики новой формы оставили в комментариях к фотографии большое количество остроумных оценок. Одна читательница продемонстрировала фото своей собаки в синей пижаме, разрисованной звездами и планетами, и подписала ее следующим образом: «Как бы то ни было, моя собака лучше замаскирована в космосе».

Комедийный писатель Джеймс Фелтон спросил, сколько деревьев американские военные ожидают найти в космосе. Еще один читатель, используя хэштег «Звездные войны», заметил, что эта форма может сработать только в том случае, если военные космонавты США планируют высаживаться на планете Эндор и прятаться от эвоков.

Представители космических войск Соединенных Штатов объяснили данный казус тем, что они просто взяли существующую камуфляжную форму армии и воздушных сил в целях экономии денежных средств.

Предполагается, что американские космические войска будет служить в основном на земле.

«У американцев, правда, еще нет корабля, который бы мог их забросить на орбиту, но настрой у них есть, настрой у них боевой, и они это, видимо, хотят подчеркнуть», — заключил собеседник ФАН.

В руководстве США сообщили, что в космических войсках будет служить около 16 тысяч человек.