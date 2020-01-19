Кемеровчанам напомнят о подвиге ленинградцев в рамках акции «Блокадный хлеб»

Кемерово, 19 января. Волонтеры напомнят кузбассовцам о подвиге жителей блокадного Ленинграда. Пункты выдачи хлеба были установлены в торговых центрах в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб».

Символом акции стал кусочек черного хлеба весом 125 граммов. Именно такая суточная норма хлеба была установлена в блокадном городе. Губернатор Кузбасса Серей Цивилев отметил, что этот маленький кусочек хлеба символизирует непоколебимую стойкость и мужество тех, кто защищал город. Он отметил, что сохранение исторической памяти — это одна из важнейших задач. Год памяти и славы — это дань уважения и благодарности тем людям, которые отдали свои жизни ради нас, передает «Газета Кемерова».

Напомним, что в период с июля по ноябрь 1941 года в блокадном Ленинграде суточные нормы хлеба постоянно уменьшались. В первый месяц рабочим выдавали 800 граммов хлеба, а служащим 600. Детям — 400 граммов. Уже в ноябре эти цифры упали до 250 граммов — рабочим и 125 граммов — служащим и детям

Ранее ФАН сообщал, как в блокадном городе разрабатывали новые рецепты хлеба из ингредиентов, которые были в наличии. Муку заменяли на обработанное непищевое сырье.