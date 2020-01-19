Малькевич назвал конференцию по Ливии очередным доказательством «импотенции» ООН

Берлин, 19 января. Конференция по вопросам урегулирования ситуации в Ливии свидетельствует о полной импотенции Организации Объединенных Наций (ООН) и Совета Безопасности ООН, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Конференция по Ливии состоится в воскресенье, 19 января, в Берлине. На встречу приглашены представители России, США, Турции, Египта, Евросоюза, ООН, а также глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар.

Малькевич напомнил, что генсек ООН Антониу Гутерриш одним из последних подтвердил свое участие в международной конференции по Ливии в Берлине. Однако даже при участии Гутерриша в конференции ООН уже не восстановит свое влияние в урегулировании ситуации в африканской стране, уверен Малькевич.

«Конференция по Ливии в Берлине в это воскресенье (на высшем уровне ряда стран) еще раз свидетельствует о полной импотенции ООН и СБ ООН. Хотя в последний момент генсек ООН решил запрыгнуть в уходящий поезд и тоже заявился для участия», ― написал глава ФЗНЦ в своем Telegram-канале.

Кроме того, Малькевич поставил под сомнение и необходимость участия Вашингтона в конференции по Ливии. По словам главы Фонда, США «своими парадоксальными заявлениями только добавляют смуты». Представитель Госдепартамента США Майк Помпео собирается отстаивать на конференции продолжение режима перемирия, вывод всех внешних сил и возвращение мирного процесса при поддержке ООН.

Малькевич считает, что к требованиям США есть несколько важных вопросов. Во-первых, Турция едва ли готова подчиниться требованию о «выводе внешних сил». Во-вторых, ливийцы не будут мириться с «поддержкой ООН» — организация уже дискредитировала себя поддержкой террористов из ПНС Ливии.

Глава ФЗНЦ отметил, что перед конференцией по Ливии состоялся телефонный разговор канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Они обсудили темы конференции, перемирие в Ливии, примирение враждующих сторон и запуск широкого политического диалога по ливийскому урегулированию в ООН. Резюме: Россия становится лидером в вопросах урегулирования конфликтов в странах мира», ― подытожил эксперт.

Конференции в Берлине предшествовали переговоры президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись в Стамбуле 8 января. В ходе беседы Владимир Путин предложил коллеге установить режим прекращения огня в Ливии. Президент Турции поддержал инициативу главы российского государства.

Кроме того, 13 января в Москве состоялись российско-турецкие переговоры, в которых также приняли участие представители конфликта в Ливии: фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар и руководитель так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж. По итогам переговоров стороны конфликта договорились о бессрочном перемирии.