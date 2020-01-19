Разведчик Ботян рассказал, как население Польши встречало Красную армию в 1945 году

Москва, 19 января. Граждане Польши с воодушевлением и большим восторгом встречали Красную армию, освобождавшую страну в 1945 году, поскольку солдаты были предвестниками скорого завершения войны. Об этом сообщил журналистам легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, который руководил военной операцией по спасению Кракова от уничтожения фашистами зимой 1945 года.

«Народ был очень взволнован, доволен, что скоро война закончится. С энтузиазмом встречали Красную армию, население, я имею в виду», — обратил внимание разведчик Ботян.

По его словам, при этом представители армии Крайовой «не были довольны» приходом советских солдат, так как изначально хотели своими силами освободить Польшу.

Армия Крайова (АК) — военизированные соединения, сформированные в 1942 году по предложению нашедшего убежище в британской столице польского правительства в изгнании и считавшие себя вооруженными силами республики. В основу армии входили экс-офицеры Войска Польского. АК ставила своей задачей восстановление при помощи Вашингтона и Лондона довоенной польской государственности.

Напомним, 19 января исполняется 75 лет со дня освобождения советской армией польского Кракова. Гитлеровская Германия планировала устроить в нем ловушку, затопив город вместе с советскими бойцами и его жителями. К счастью, зверские планы не удалось реализовать благодаря операции, проведенной группой во главе с Ботяном.