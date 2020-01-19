Пушкинский музей возмутили претензии Польши на картины в России

Москва, 19 января. Права Польши на ряд картин, находящихся в российских экспозициях, заявлены голословно, заявила президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова.

МИД Польши ранее перечислил объекты культурного наследия, которые Варшава считает утраченными якобы из-за «деятельности СССР». Речь идет о семи картинах, среди которых «Мадонна Глоговская», «Девочка с голубем» и «Птичий двор».

Антонову возмутили претензии польского ведомства, не подкрепленные никакими доказательствами. Она подчеркнула, что Варшава должна направить в Москву адресное обращение, в котором указать, какая именно картина, за чьим авторством, из какого польского музея пропала и в какой российской экспозиции оказалась. Пока же речь идет лишь о голословных обвинениях, передает слова Антоновой «ФедералПресс».

«Это заявление рассчитано на людей, которые не понимают тонкостей. Конечно, Варшаве надо представить доказательства утраты», — цитирует ее НСН.

Напомним, что заявлению польского министерства предшествовала дискуссия, развернувшаяся вокруг рассекреченных Минобороны РФ документов. Исторические записи раскрывают детали освобождения Варшавы от нацистов Красной армией 17 января 1945 года. Руководство Польши посчитало их попыткой якобы «переписать историю».

При том, что сама Варшава не единожды предпринимала попытки уменьшить роль Советского Союза в победе над фашистской Германией.

Ранее на заявление МИД Польши ответил исполняющий обязанности министра культуры РФ Владимир Мединский. Он подчеркнул, что вопроса о возвращении культурных ценностей для России не существует, поскольку перемещенные в осуществление компенсаторной реституции предметы искусства являются достоянием страны.