Соловьев посоветовал не обращать внимания на существование Водонаевой

Москва, 19 января. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал модель и блогера Алену Водонаеву, упрекнувшую его коллегу, ведущую канала «Россия 1» Ольгу Скабееву в пропаганде «агрессии и невежества».

Конфликт Скабеевой и Водонаевой начался после того, как экс-участница «Дома-2» в эфире программы «60 минут» заявила, что увеличение суммы материнского капитала приведет к тому, что нищие начнут рожать ради денег. Ведущая «России 1» парировала, что обналичить пособие невозможно. После эфира в соцсети Водонаева заявила, что Скабеева в своей программе занимается пропагандой «агрессии и невежества», напоминает «Царьград».

«После ее человеконенавистнических заявлений вряд ли это создание имеет смысл цитировать, да и просто обращать внимание на ее существование — пусть живет в своем убожестве», — заявил он URA.RU.

По мнению ведущего, Водонаева должна «остановиться, посмотреть на себя в зеркало и попытаться найти в своих глазах хотя бы тень интеллекта, образования и уважения к людям».

Соловьев также прокомментировал высказывание президента РФ Владимира Путина, в котором глава государства назвал людей, подобных Водонаевой, то есть выступающих против поддержки семей с детьми, «моральными уродами».

«Я бы еще резче сказал! Я, как известно, могу иногда позволить себе очень жесткие высказывания», — заключил ведущий.

Ранее скандально известная блогер обратилась к «материнскому фонду» России с призывом «не рожать рабов» государству. Модель рекомендовала девушкам страны отложить материнство, если они не могут дать ребенку достойную жизнь.