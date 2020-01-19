Фанаты раскритиковали Джорджа Мартина за анонс выхода книги

Нью-Йорк, 19 января. Поклонники раскритиковали американского писателя Джорджа Мартина за анонс выхода книги, который он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

Так, 71-летний фантаст в социальной сети сообщил, что книга «Пламя и кровь», которая легла в основу сюжета телевизионного сериала «Дом дракона», появится на американских прилавках 5 мая этого года. Кроме того, книга выйдет в Канаде и Британии.

«Рад сообщить, что «Пламя и кровь», которую взяли за основу «Дома драконов», выйдет в мягком переплете 5 мая в США, Канаде и Великобритании», — написал писатель.

Пользователи Сети негативно восприняли сообщение и обрушились на писателя с критикой, потому что ждали новостей о работе над шестым изданием из цикла «Песнь льда и пламени» под названием «Ветра зимы».

«Это какое-то издевательство», — написал один из разгневанных фанатов.

Другие комментаторы заверили, что не потратят ни единого цента до публикации «Ветров зимы».

Напомним, в сентябре 2019 года телеканал HBO запустил в производство тестовую серию сериала-приквела по вселенной «Игры престолов». Как сообщало издание The Verge, проект получил название «Дом дракона».