Сирия новости 19 января 16.30: боевики и Турция блокируют выход беженцев из Идлиба, взрывы в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 19 января. Боевики и турецкие военные расстреливают беженцев из Идлиба, террористы готовят атаку на Ат-Тах, мощные взрывы прогремели в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли боевиков на западе Хамы, нанесли удары по позициям боевиков на севере Алеппо, открыли для мирных жителей пропускной пункт в Сальхии за Евфратом, предприняли штурм Телль-Масьяфа.

Армия Турции и союзные силы: застрелили беженку из Идлиба на границе Турции.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли город Джебла в Латакии, противостояли САА в Идлибе и Алеппо, блокируют выход беженцев из Идлиба, готовятся к нападению на Ат-Тах.

Силы безопасности Ирака: вступили в схватку с протестующими в Багдаде.

Провинция Латакия

Боевики из группировок, входящих в террористическую коалицию «Хайят Тахрир аш-Шам», нанесли артиллерийский удар по прибрежному городу Джебла в провинции Латакия, сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR). На данный момент информации о жертвах и пострадавших среди населения нет.

Провинция Алеппо

На севере идлибской зоны деэскалации возобновились столкновения между правительственными силами и бандформированиями коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам». По данным источников в Twitter (@anasanas84), САА в настоящее время ведет борьбу без воздушной поддержки, поскольку погодные условия не позволяют эффективно действовать российской и сирийской авиации.

По данным Telegram-канала «Вестник Дамаска» (@NovostiDamask), САА нанесла удары по скоплениям боевиков в районе населенных пунктов Аль-Мансура, Аль-Бухус, Анджара, Джамият аль-Кахраба, Хан аль-Асаль и Ас-Сахафин. Эту информацию подтверждает Step News.

Провинция Дейр-эз-Зор

Местный новостной источник в Twitter (@DeirEzzor24) сообщает о четырех мощных взрывах в пустыне близ города Меядин к востоку от Дейр-эз-Зора. Эта территория находится под контролем правительственных сил. На данный момент причина взрывов неизвестна.

Тот же источник сообщает об открытии для мирных жителей пропускного пункта в Сальхии, населенном пункте, расположенном за Евфратом. По соглашению с боевиками из проамериканских курдских вооруженных группировок, мирное население сможет пересекать КПП с 9 до 13 каждую субботу и воскресенье.

Провинция Идлиб

Террористы из коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» и турецкие военные блокируют выход беженцев с территории Идлиба. Источник в Twitter (@Salah_Addin_) сообщает, что главари боевиков получили указания открывать огонь на поражение по всем мирным жителям, которые пытаются выйти на территорию, подконтрольную САА. Боевики продолжают использовать мирное население в качестве живого щита.

«Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR) стало известно о гибели женщины из Идлиба в районе населенного пункта Даркуш. Беженка пыталась пересечь границу Турции, спасаясь из района боевых действий, и была застрелена бойцом турецкой жандармерии.

Источник (@Salah_Addin_) сообщает, что около 60 боевиков на бронированных пикапах с оружием направляются в район населенного пункта Ат-Тах. На данный момент, пишет источник, вблизи позиций САА были перехвачены три террориста-смертника на начиненных взрывчаткой автомобилях. Минувшей ночью, пишет тот же источник, около 70 боевиков на более чем 15 «техничках» предприняли нападение на позиции САА в районе населенного пункта Балкат, но были отброшены.

Новостной источник в Twitter (@islamicworldupd) сообщает, что части САА предприняли штурм холма в районе Телль-Масьяфа.

Провинция Ракка

Медиаактивист в Twitter (@NotWoofers) сообщает о появлении разведывательного беспилотника армии Турции над городом Айн-Исса в провинции Ракка. Цели разведывательных действий на данный момент неизвестны.

Провинция Хама

Правительственные войска нанесли артиллерийский удар по позициям террористов в районе населенного пункта Аль-Хавиджа на западе провинции Хама. О столкновениях на юге идлибской зоны деэскалации сообщает новостной источник в Twitter (@AleppoAMC).

Ирак

Источник в Twitter (@no_itsmyturn) сообщает о столкновениях между протестующими и силами безопасности в Багдаде. Сообщается о схватках в центральной части города, в районе площади Тахрир.

Одним из центров протестов стал расположенный к югу от Багдада город Наджаф, центр одноименной провинции, который считается священным городом шиитов. Как сообщает источник (@A7_Mirza) протестующие, которых называют «джокерами», стремятся парализовать работу правительственных учреждений, заваривая металлические решетки на дверях.

Telegram-канал «Рыбарь» (@rybar) сообщает также о марше студентов, который проходит в городе Кербела.