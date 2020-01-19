Миро назвала причину увеличения груди Бузовой 

Москва, 19 января. Причина увеличения груди певицы Ольги Бузовой кроется вовсе не в пластической операции или использовании «фотошопа», а в банальных лишних килограммах. Такое заявление сделала скандально известный блогер Лена Миро.

Бузова ранее заинтриговала фанатов новым снимком из отпуска. На фотографии, появившейся в Instagram, звезда запечатлена в синем бикини. Первое, что бросилось в глаза подписчикам, — бюст Бузовой, который, по их мнению, резко увеличился. Поклонники стали гадать: дело в оптической иллюзии или в обращении артистки к пластическому хирургу.

Миро поспешила развенчать все мифы и догадки фанатов. Она объявила, что грудь Бузовой — «прямой результат ее нестабильной психики». По словам блогера, звезда реалити-шоу «Дом-2» то сильно худеет, то поправляется. Вместе с весом меняется и размер ее бюста.

«Оля поправилась, процент жира в ее организме увеличился, и грудь из «нулевки» превратилась в «единичку», — написала Миро в своем блоге.

Бузову она резко назвала «созданием крайне импульсивным и истеричным».

«То разожрется на эмоциях, то на фоне своих собственных истерик усохнет. И все это отражается на состоянии ее груди», — констатировала Миро.

Отметим, что певица в последнее время выглядит очень счастливой, это не раз подмечали ее поклонники. Бузова недавно рассекретила свой роман с блогером Давидом Манукяном. Пара провела вместе новогодние каникулы на горнолыжном курорте в Куршевеле, а затем отправилась загорать на Пхукет. Бузова регулярно публикует фотографии и снимки с отдыха, рассказывая о совместном времяпрепровождении с любимым.