Как французская полиция избивает свой народ. Колонка Владимира Тулина

В Париже состоялась демонстрация протеста, которая началась у Военной школы и закончилась у станции метро «Рю де Бак». На этот раз французы бастовали не только против предлагаемой президентом и правительством пенсионной реформы, но и против полицейского насилия. Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с участниками демонстрации, которые рассказали о массовых случаях жестоких действий французской полиции.

Во Франции идет уже 45-й день всеобщей забастовки. Главной новостью стало то, что снова заработал парижский метрополитен, кроме отдельных станций на шестой линии. Соответственно, сократились пробки. Но президенту и правительству Франции рано радоваться, так как французские профсоюзы сумели привлечь к забастовке работников всех восьми нефтеперерабатывающих заводов и докеров всех морских портов. Теперь они просто ждут, когда кончатся запасы, и нехватка горючего парализует страну. Французские власти уже пошли на уступки и временно согласились выплачивать полную пенсию по-прежнему в 62 года, а не в 64, как предусматривала скандальная реформа.

В отличие от общенациональных демонстраций протеста, где участвуют сотни тысяч людей, на этом шествии было всего около двух тысяч человек. Мне пришлось участвовать во многих акциях протеста с зарождения движения «желтых жилетов» в ноябре 2018 года и до четвертого общенационального шествия протеста против пенсионной реформы 9 января 2020 года. Это была единственная акция протеста, где полиция не применяла слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Во время остальных акций погибли 12 человек, тяжелые травмы получили около 400 человек. Из них потеряли зрение 26 человек (пятеро — полностью), были оторваны кисти рук у пяти человек.

На сайте «желтых жилетов» выложена видеозапись с многочисленными избиениями полицией протестующих в 2019 году.

Там на четвертой минуте можно увидеть полицейского, бросающего камень в толпу в феврале 2019 года. В колонне протеста активно обсуждали, что именно он и стал первым сотрудником правоохранительных органов, осужденным за преступление против «желтых жилетов».

Приговор 44-летнему полицейскому, чье имя засекречено, вынесли 19 декабря 2019 года. Французскому правосудию понадобилось 10 месяцев для расследования совершенно очевидного дела, и, кроме того, больше года полицейские калечили своих сограждан, а их к ответственности вообще не привлекали. Впрочем, то, что произошло 19 декабря, трудно назвать привлечением его к ответственности, так как полицейский получил всего лишь два месяца лишения свободы условно и при этом сможет продолжать службу в полиции.

В колонне демонстрации шла группа молодых людей, одетых во все черное. Так обычно одеваются активные участники стычек с полицией — анархисты. Я спросил одного из них о его отношении к приговору.

«Это издевательство над справедливостью, — ответил он на условиях анонимности. — Мой друг за кусок доски, брошенной в полицейских, получил год тюрьмы и совсем не условно. Если бы закон был один для всех, то все полицейские давно бы очутились в тюрьмах, так как то, что снято на видео, — всего лишь мизерная часть того, что они творят на самом деле. Но кто тогда защитит президента [Эммануэля] Макрона?»

Вместе с 44-летним полицейским был осужден еще один, который, как видно на видеозаписи, на митинге протеста 1 мая просто ударил его участника в лицо. Его наказали тоже «сурово» — четыре месяца условно и штраф 1000 евро. Он также остался служить в полиции и будет и дальше бороться с протестующими.

В 2020 году французские полиция и жандармерия, убедившись в своей безнаказанности, продолжают избивать свой народ. Вот видео в Twitter с протеста 9 января 2020 года, которое посмотрели более двух миллионов французов:

На нем полицейские просто избивают людей, которые не предпринимают против них никаких агрессивных действий. Один из них стреляет из LBD (Lanceur de balles de défence) 40-миллиметровой каучуковой пулей в человека, находящегося от него в 1,5 метра, хотя, согласно правилам МВД Франции, стрелять можно только в руки, ноги или корпус тела. При этом «мишень» должна находиться на расстоянии не менее 10 метров, так как иначе это может привести к смерти человека.

А вот что сделали полицейские в тот же день, 9 января, с девушкой в Тулузе:

На основе личных наблюдений могу сказать, что полицейские могут безнаказанно избить любого, пришедшего на митинг. Я много раз видел, как к ногам группы протестующих летело сразу четыре-пять гранат со слезоточивым газом. Когда ее заволакивало дымом, то к ней устремлялось несколько полицейских со щитами и дубинками, защищенных от газа респираторами. Через некоторое время они отходили, и, когда дым рассеивался, то можно было видеть лежащих на земле протестующих. При этом из-за дыма видеозапись избиения сделать нельзя.

Официально во Франции всегда говорится, что полиция охраняет общественный порядок, хотя любой, хоть раз побывавший на митинге протеста, скажет вам, что она не столько охраняет, сколько нападает. Вот, например, видео, которое я снял 5 декабря 2019 года на парижской площади Республика:

А вот другое мое видео, где резиновая пуля попадает в человека, который даже теоретически не мог делать ничего противозаконного, так как находился посреди парижской площади Бастилия вдалеке от полицейских.

По официальным данным, на 1 января 2020 года подано 316 официальных жалоб на действия полиции от пострадавших, но расследований до сих пор начато всего 60, а «осужденных» всего двое. Учитывая то, какие «наказания» ожидают полицейских, очевидно, что количество жалоб скоро уменьшится: стоит ли тратить свои время и силы, если даже полицейские, чья вина бесспорна, получают символические наказания?

Полицейских и жандармов не только не наказывают, а наоборот — награждают. Сразу 9162 из них в июне 2019 года были награждены правительственной наградой — медалью сил внутренней безопасности. Среди них уже тогда было пятеро, против которых шли расследования по обвинению в убийствах и нанесении тяжких телесных повреждений «желтым жилетам».

Один из них комиссар Рабах Суши 23 марта 2019 года приказал разогнать «желтые жилеты» на площади Гарибальди в Ницце. В результате черепно-мозговые травмы, в том числе перелом черепа, получила 73-летняя Женевьев Леге. Впрочем, этому комиссару никакого наказания не грозит, так как французская газета L'Humanite пишет, что расследование поручено следователю, которая является его давней сожительницей. Уже объявлено, что пенсионерку толкнули не полицейские, а другие участники протеста, хотя все свидетели утверждают обратное. Непонятно тогда: зачем к пострадавшей в больницу дважды приходили полицейские и просили ее забрать заявление? По этому поводу даже высказался президент Франции Эммануэль Макрон, возложив вину на 73-летнюю женщину.

«Когда человек уязвим, когда его могут толкнуть, он не ходит в такие места и не ставит себя в такую ситуацию», — заявил глава страны.

Жалко, что президент Макрон не объяснил, в чем тогда виновна 80-летняя Зинеб Редуан, которая погибла от разрыва полицейской газовой гранаты, когда хотела закрыть окно в своем доме в Марселе 2 декабря 2018 года. Там расследование случая идет тоже очень интересно.

Объявили, что видеокамера у ее дома, которая позволила бы определить, кто стрелял, в этот день не работала. Командир отряда полиции спецназначения (CRS) отказался передать ружья для стрельбы гранатами со слезоточивым газом на экспертизу, и теперь он тоже один из награжденных медалью. Генеральная инспекция национальной полиции уже объявила, что выявить того, кто сделал смертельный выстрел, практически невозможно, так как в тот день были задействованы пять подразделений CRS, которые использовали более 200 гранат — это, кстати, показывает, как французские власти «общаются» со своим народом. Интересно получается в демократической Франции: убитая есть, а виноватых нет. Очевидно, скоро выяснится, что старушка сама себя и подорвала...

Комментируя массовое награждение силовиков, адвокат Арье Алими написал в издании Mediapart о парадоксе в современной Франции.

«Обычно такие награды вручают тем, кто получили ранения при исполнении своих обязанностей или проявили особое мужество, — констатировал Алими. — Сейчас же наоборот: наградили тех полицейских, которые сами причинили другим ранения».

При этом проправительственные СМИ никогда не называют Францию полицейским государством. Этим титулом они «наградили» нашу страну во время беспорядков летом 2019 года в Москве, хотя в них принимало участие на несколько порядков меньше людей, чем на протестах во Франции, и не было там ни убитых, ни раненых, ни резиновых пуль, ни водометов, ни даже слезоточивого газа. К тому же во Франции все акции протеста были законными, так как на них было получено разрешение от властей, и этим они отличаются от того, что было в Москве.

ЕС тоже удивительным образом не замечает того, что уже второй год происходит в стране, которая входит в его состав. Об этом журналисты и спросили 6 декабря 2019 года на брифинге в Европейской комиссии, посвященному полицейскому насилию в латиноамериканских странах.

«ЕС не распространял отдельное заявление с призывом к сдержанности из-за столкновений демонстрантов с полицией во Франции, потому что считает, что в странах — участницах ЕС есть необходимые правовые процедуры для реагирования на случаи насилия, — прозвучало в ответ. — Мы считаем важным, чтобы демонстранты выражали свое мнение мирно. Силы правопорядка порой могут сталкиваться со сложными ситуациями. В ситуации, касающейся стран-участниц ЕС, у них есть все необходимые процедуры, чтобы разбираться с такими вопросами. Во Франции есть правовая система и процедуры, чтобы работать со всеми возможными жалобами на жестокость полиции, и мы полностью уверены в том, что французские власти способны разобраться с такими жалобами».

После этого стоит ли удивляться, что на акциях протеста становится все более популярным короткий призыв: Frexit!