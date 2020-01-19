Поклонники заподозрили помолодевшую Пугачеву в пластике

Москва, 19 января. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поразила поклонников заметно помолодевшим лицом и осиной талией.

Звезда пришла отметить день рождения своего друга композитора и певца Игоря Николаева, с которым знакома уже больше 40 лет, где была запечатлена на снимках. Фото с исполнительницей опубликовала супруга Николаева Юлия Проскурякова в своем Instagram.

Пугачева была одета в черную облегающую кофру, такого же цвета юбку до щиколотки в мелкий белый горох, на талии закрепленную широким ремнем в тон. Макияж артистки сделан с акцентом на глаза, которые также выделены черным, а на губах — неброская телесная помада.

Фолловеры Проскуряковой, опубликовавшей фото семейного праздника на своей странице, не смогли не отметить перемен во внешности знаменитости. Они написали, что звезда стала выглядеть заметно стройнее и моложе. Некоторые заявили, что 70-летнюю Пугачеву легко спутать с ее старшей дочерью Кристиной Орбакайте.

«Алла Борисовна все свежее выглядит, все больше на Кристину похожа», — написала nastaskakom. «Алла Борисовна очень помолодела», — заметила nataliglushko. «Красивые фото! А Алла Борисовна прям худенькая такая стала, не узнать», — kiseliova6147. «Что, у Аллы Борисовны сейчас талия уже лучше, чем у Проскуряковой?» — отметил пользователь krismognin. «Аллу Борисовну не узнать! Хорошо выглядит. Овал лица будто изменился. Интересно, перебор с фотошопом или новая пластика?» — задался вопросом пользователь disco.80s.

Однако не все отозвались о переменах во внешности Примадонны позитивно. Некоторые пользователи выразили мнение, что столь стремительное омоложение артистки в ее годы уже неуместно.

«Не смешите, молодеет Алла. Это уже даже не комплимент», — заявила svetl0575. «Господи, что с Пугачевой-то стало…» — задумалась anna_gorenko73.

В ходе празднования Пугачева рассказала, что песни Николаева помогли ей пережить разводы, после чего в зале раздался смех многочисленных гостей. Ее бывший супруг Евгений Болдин в шутку добавил, что он является тому ярким подтверждением, передает «Пятый канал». После этого виновник торжества станцевал с Примадонной под лиричную композицию.