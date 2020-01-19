Сирия новости 19 января 12.30: конвой США взорвали под «Коноко», покушения ИГИЛ в Сирии и Ираке

Сирия, 19 января. Американский конвой стал целью теракта близ месторождения «Коноко», террористы ИГИЛ1 заявили об успешных покушениях в Сирии и Ираке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостояли террористам на востоке Идлиба.

Армия Турции и союзные силы: разминировали автомобиль с взрывчаткой в Телль-Абъяде.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): заявило об успешных покушениях в Дейр-эз-Зоре, Хасаке и Ираке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: оттеснили САА в районе Телль-Масьяфа в Идлибе.

Курдские вооруженные формирования: предотвратили теракт с заминированным автомобилем в городе Абу-Хамам.

Международная коалиция: сохраняет присутствие на погранпереходе «Аль-Ярубия» между Сирией и Ираком, стала целью теракта в районе месторождения «Коноко», перебросила 125 грузовиков с оружием и оборудование на территорию Сирии.

Провинция Дейр-эз-Зор

Медиаисточники террористической группировки «Исламское государство» заявили об успешных покушениях в провинциях Дейр-эз-Зор, Хасака и на востоке Ирака, сообщает источник в Twitter (@IbnSiqilli). В Хасаке в результате нападения был убит курдский боевик из проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF), в Дейр-эз-Зоре — военнослужащий САА, а в Киркуке — агент иракского правительства.

Между тем «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщает о мощном взрыве на территории левобережья Евфрата. Теракт произошел в деревне Джадид-Бакара, расположенной на автодороге, ведущей к нефтегазовому месторождению «Коноко». Пикап, груженный взрывчаткой, в течение двух дней стоял напротив дома одного из главарей так называемого «военного совета Дейр-эз-Зора», после чего взорвался во время прохождения американского военного конвоя. Источникам SOHR не удалось получить данные о жертвах и пострадавших в результате взрыва.

Также стало известно, что SDF удалось остановить и разминировать автомобиль со взрывчаткой, который двигался в направлении скопления курдских боевиков в городе Абу-Хамам. Предположительно, водитель (возможно, смертник) пытался атаковать шатер, где происходило прощание с погибшим боевиком SDF. Охрана заподозрила неладное и обстреляла автомобиль, водитель сбежал.

Между тем международная коалиция во главе с США за минувшие несколько дней перебросила 125 грузовиков с военным и техническом оборудованием на свои базы в районе нефтегазовых месторождений за Евфратом, сообщает источник в Twitter (@Salah_Addin_).

Провинция Идлиб

Оппозиционный источник в Twitter (@mohamad_rasheed) утверждает, что террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» смогли оттеснить правительственные силы на востоке Идлиба. После многочасового ожесточенного боя САА отошла от населенного пункта Телль-Масьяф. Сообщается, что несколько подразделений САА понесли потери, попав в засады боевиков.

«Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщает также об ожесточенных столкновениях между САА и боевиками к востоку от города Серакиб.

Провинция Даръа

В провинции Даръа продолжается серия нападений на правительственных чиновников и военных САА, а также бывших боевиков «умеренной оппозиции», которые придерживаются соглашения о примирении с Дамаском. «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщает о покушении на бывшего боевика в городе Джассим, в результате которого тот получил серьезные ранения и был доставлен в госпиталь.

Провинция Ракка

Силы гражданской полиции обнаружили и разминировали автомобиль со взрывчаткой, припаркованный в городе Телль-Абъяд на севере провинции Ракка, в зоне операции «Источник мира», сообщает источник в Twitter (@mEfpJrduaURLpru). Предположительно, за попыткой теракта могут стоять ячейки курдских боевиков, продолжающие террористическую деятельность на севере Сирии.

Провинция Хасака

Американские военные не намерены пограничный переход «Аль-Ярубия», расположенный на границе Сирии с Ираком на востоке провинции Хасака, сообщает источник в Twitter (@Salah_Addin_). Сообщается, что США заявляет о необходимости пограничного перехода для «решения гуманитарных проблем в регионе». При этом «Аль-Ярубия» используется для переброски американских военных на левобережье Евфрата для контроля основных месторождений нефти и газа в Сирии.

Ирак

Протестующие подожгли штаб-квартиру иракских шиитских вооруженных формирований «Катаиб Хезболла» в городе Наджаф. Источник в Twitter (@AuroraIntel) сообщает о массовых антиправительственных протестах в Ираке.

«Катаиб Хезболла» является частью шиитских отрядов народного ополчения «Хашд аш-Шааби», которые долгое время противостояли террористам из группировки «Исламское государство». При этом группировка длительное время является целью для американских и израильских сил.

Напомним, 3 января в результате удара американского беспилотника в районе аэропорта Багдада погибли заместитель командующего «Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис и иранский генерал Кассем Сулеймани, который выполнял ключевые задачи по организации борьбы с террористами ИГИЛ в Ираке и Сирии. Убийство иранского генерала спровоцировало новый виток напряженности на Ближнем Востоке, вызвав крайнее недовольство в Ираке, парламент которого проголосовал за вывод американских войск с территории страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.