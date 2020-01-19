Азаров назвал идиотской идею Кипиани об уничтожении напоминающих о РФ ценностей

Киев, 19 января. Четвертый премьер-министр Украины Николай Азаров назвал идиотской идеей предложение журналиста и главного редактора «Исторической правды» Вахтанга Кипиани уничтожить на территории страны все культурные ценности, которые напоминают о Российской Федерации.

«Идиотские идеи не покидают головы некоторых киевских журналистов. На этот раз Вахтанг Кипиани предложил уничтожить на территории Украины все культурные ценности, напоминающие о России», — написал экс-глава украинского правительства на своей странице в социальной сети Facebook.

Азаров отметил, что украинскому националисту Кипиани «не угодили» Александр Пушкин и Алексей Толстой. Украинский политик напомнил, что Толстой является одним из величайших романистов в мире, чьи произведения переведены на огромное количество языков и входят в сотню различных мировых рейтингов лучших книг.

Азаров также удивился, что украинские националисты стремятся только все разрушить и уничтожить, но не созидать.

«Печально, что в XXI веке в Украине, где добрая половина населения — русскоговорящие люди, проводится политика полной дебилизации населения и погружения граждан исключительно в вопросы физического выживания», — резюмировал Азаров.

Ранее Кипиани на своей странице в Facebook призвал киевские власти ликвидировать все культурные ценности на Украине, которые хоть как-то напоминают о РФ. По его словам, сделать это необходимо без законов и дискуссий.

Как сообщала «Газета.Ru», с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Он предусматривает также переименование городов, сел и улиц, названных в честь советских государственных деятелей и политиков.

Как отмечал Infox.ru, в июле 2019 года Киев на законодательном уровне приравнял коммунизм к нацизму. Соответствующее решение принял Конституционный суд Украины (КСУ).