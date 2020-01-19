Таксист в Запорожье заставил пассажира умыть лицо зеленкой

Запорожье, 19 января. Таксист в Запорожье решил «наказать» пассажира, отказавшегося платить за проезд, и заставил его умыться зеленкой. Об этом сообщили украинские СМИ.

По их данным, мужчина хотел даром проехать чуть ли не через весь город. О том, что у него нет денег для оплаты проезда, он решил сообщить водителю только в конце поездки.

Таксиста такое развитие ситуации разозлило. Он вручил пассажиру флакончик с зеленкой и заставил вылить жидкость на руки, а затем умыть лицо. Все происходящее водитель записывал на камеру, видео затем появилось в Сети.

«Еще наливай, еще», — указывал он мужчине.

Большинство интернет-пользователей возмутило поведение таксиста. Они отметили, что пассажир не прав, но и унижать его так было нельзя. Многие задались вопросом, почему водитель решил устроить самосуд, а не вызывать правоохранителей.

«Пусть пострадавший катает заяву в полицию. Зеленка — жидкость не безобидная: можно получить ожоги, в том числе глаз, и ослепнуть», — заметили они.

Отметим, что к зеленке хулиганы на Украине прибегают довольно часто. Не раз становилось о случаях нападения на людей с этой жидкостью. Например, однажды зеленкой облили в центре Киева главу Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова. Чиновник выходил из отеля Hilton, где проходил Судебный форум.