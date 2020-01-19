Пьяный мужчина ударил полицейского в киевском метро

Киев, 19 января. Сотрудники полиции задержали на станции метрополитена «Контрактовая площадь» в украинской столице мужчину, ударившего представителя власти в лицо. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба национальной полиции Украины.

Согласно сведениям полиции, инцидент произошел накануне — 18 января. Так, сотрудник полиции сделал замечание нетрезвому мужчине, но последний не только проигнорировал замечание, но и ударил стража порядка. После этого сотрудник правоохранительных органов задержал подозреваемого и вызвал следственно-оперативную группу.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье об угрозе или насилии в отношении сотрудника правоохранительного органа. Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.