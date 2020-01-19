Трое бойцов ВСУ дезертировали с оружием из части в Донбассе

Луганск, 19 января. Трое военнослужащих ВСУ взяли автоматы и самовольно покинули расположение части в зоне проведения так называемой Операции объединенных сил (ООС) из-за неуставных отношений. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«По информации, полученной от нашего источника, в штабе 93-й бригады 16 января в одном из подразделений в районе населенного пункта Кряковка в результате неуставных взаимоотношений между военнослужащими трое боевиков самовольно покинули территорию части и в настоящее время скрываются», — рассказал он.

Офицер добавил, что вместе с украинскими военными исчезли три автомата АК-74 с боекомплектами.

По словам Филипоненко, в настоящее время бригадное командование разыскивает бежавших силовиков. В вышестоящий штаб командир подразделения полковник Дмитрий Брыжинский об инциденте докладывать не стал.

Бригады ВСУ находятся в неудовлетворительном состоянии. Многие служащие отказываются продлевать контракты, из-за чего подразделения оказываются недостаточно укомплектованными. Большое число военных пьянствует, еще часть — дезертирует.

Ранее Филипоненко сообщал о том, что за 2019 год из зоны проведения ООС дезертировали более 800 украинских военнослужащих, причем порядка 50 человек бежали с оружием.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. После госпереворота в стране Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, объявили о независимости. В ответ Киев начал против республик Донбасса военную операцию.