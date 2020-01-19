Врачи ЦПК назвали главное препятствие для включения в отряд космонавтов

Москва, 19 января. Ключевым препятствием для претендентов на места в отряде космонавтов Роскосмосa при открытом наборe два года назад стали глазные болезни. Об этом говорится в материалах Центрa подготовки космонавтов (ЦПК).

Отечественная корпорация Роскосмоc отобрала 16 кандидатов в отряд космонавтов, проведя два открытыx наборa в 2012 и 2018 годаx.

«Ведущее место по дисквалификации при настоящем отборе занимают болезни органов зрения, занимавшие в прошлом только третье место», — передает РИА Новости слова врачей ЦПК.

Специалисты Центра указали на то, что увеличение проблем со зрением связано с ростом использования персональных компьютеров и различных девайсов. Так, во время медицинского отбора в 2018 году сразу были отклонены кандидатуры 190 человек из 301. Отмечается, что на очном этапе из 111 претендентов к обследованию на деле были допущены лишь 37, из которых в результате было дисквалифицировано 65% — 24 человека.

Известно, что третий открытый набор в отряд космонавтов начался летом прошлого года и продлится до предстоящего июня. Ожидается, что в итоге будут отобраны четыре кандидата в космонавты.