Киев, 19 января. Русскоязычные школьники на Украине должны иметь право получать воспитание и образование на родном для них языке, знакомом и понятном с детства. Об этом заявил украинский общественный деятель Александр Скубченко.

Депутаты Верховной рады ранее одобрили закон о полном среднем образовании, предполагающий постепенный перевод школ на украинский язык.

«С 1 сентября этого года на Украине миллионы детей будут лишены права обучаться на родном русском языке», — подчеркнул Скубченко.

Он напомнил, что русскоязычные граждане платят те же налоги, что и украиноязычные. По его словам, изучать государственный язык действительно обязаны все дети, получающие образование на Украине. Но получать знания они имеют право на удобном им языке. Отсутствие такой возможности Скубченко назвал «культурным геноцидом».

Общественный деятель обратил внимание, что русский язык дискриминационно и унизительно ранжировали в законе даже ниже, чем официальные языки ЕС.

Скубченко призвал президента Украины Владимира Зеленского не допустить в стране «культурный геноцид».

«Примените право вето к закону в части языков обучения. Вспомните, что вы обещали год назад, проведите аудит языковой политики. Не становитесь в один ряд с Порошенко (экс-президентом Украины Петром Порошенко. — Прим. ФАН)», — написал он в Facebook.

После государственного переворота в Киеве в 2014 году новые власти Украины взяли курс на тотальную украинизацию. Были, например, введены обязательные квоты на украиноязычный контент на радио и телевидении. Российские официальные лица неоднократно обращали внимание международного сообщества на то, что на Украине русскоговорящее население подвергается грубой дискриминации по языковому признаку.

МИД РФ подчеркнул, что Киев новым законом об образовании продолжает идти по пути насильственной украинизации, ассимиляции неукраиноязычного населения в нарушение конституции страны и обязательств в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств. Ведомство призвало ООН, ОБСЕ и Совет Европы обратить внимание на принимаемые на Украине решения.