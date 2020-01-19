Эксперты назвали самые популярные лечебные курорты России

Москва, 19 января. Самые популярные российские лечебные курорты находятся в Краснодарском и Ставропольском краях и в Крыму. Об этом рассказали в НИИ реабилитации и курортологии.

Среди излюбленных мест отдыха в Краснодарском крае эксперты выделяют Анапу, Сочи, Горячий Ключ и Ейск, а также курорты, расположенные рядом с Геленджиком и Туапсе.

На территории Ставропольского края сотрудники института называют такие места, как Железноводск, Кисловодск, Пятигорск и Кавказские Минеральные Воды. Стоит отметить, что по разнообразию минеральных вод последнему региону нет равных не только в России, но и во всем мире.

В Крыму специалисты отмечают Евпаторию, Крымское приморье, Саки, Феодосию и Южный берег Крыма.

По данным НИИ, всего в 2019 году в санаторно-курортных организациях России отдохнули 6,4 миллиона человек, в том числе 1,5 миллиона детей.

«Традиционные российские здравницы перестают быть просто местом лечения и отдыха — они становятся многофункциональными оздоровительными центрами, рассчитанными на широкий круг потребителей», — цитирует экспертов RT.

Ранее стало известно, что в 2019 году туристы из России чаще всего летали по путевкам на отечественные и турецкие курорты. По данным сервиса путешествий «Туту.ру», большая часть туров внутри страны пришлась на Сочи, Анапу и Крым. Последний регион, как сообщал сервис бронирования жилья Tvil.ru, становился самым популярным местом отдыха на начало ноября.

В десятку наиболее привлекательных для путешественников мест также вошли расположенные на полуострове Ялта, Алушта, Феодосия, Евпатория, Саки, Судак, Керчь и Севастополь.