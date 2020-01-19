Олейник победил Грина во втором раунде на турнире UFC

Лас-Вегас, 19 января. Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник победил американского оппонента Мориса Грина на турнире Абсолютного бойцовского чемпиона (UFC) в Лас-Вегасе. Поединок завершился во втором раунде болевым приемом на руку.

В активе 42-летнего россиянина 58 побед, одна ничья и 13 поражений, на счету американского спортсмена восемь побед и четыре поражения.

Напомним, в главном поединке бойцовского вечера встречались Конор Макгрегор и Дональд Серроне. Ирландец отправил в нокаут американца уже в первом раунде — для этого Конору понадобилось всего 40 секунд.