Олейник победил Грина во втором раунде на турнире UFC

Лас-Вегас, 19 января. Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник победил американского оппонента Мориса Грина на турнире Абсолютного бойцовского чемпиона (UFC) в Лас-Вегасе. Поединок завершился во втором раунде болевым приемом на руку.

