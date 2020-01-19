Череда ДТП с участием дипломатов США у британской авиабазы обеспокоила полицию

Лондон, 19 января. Полиция заметила, что за прошлый год в районе британской авиабазы «Кроутон», где в августе погиб подросток Гарри Данн, произошли еще по крайней мере две аварии с участием дипломатов из США. Об этом сообщили местные СМИ.

Оба раза машины с американскими дипломатическими номерами ехали по полосе встречного движения и чуть было не столкнулись со встречными автомобилями. Главный констебль полиции графства Нортгемптоншир Ник Эддерли намеревается встретиться с руководством базы, чтобы обсудить меры по предотвращению подобных инцидентов. Его поддержат комиссар полиции и пожарной службы графства, которых также обеспокоила череда ДТП у авиабазы.

«Подобное не должно больше происходить. На примере юного Гарри все мы слишком хорошо знаем, насколько тяжелы могут быть последствия таких инцидентов», — подчеркнул Эддерли.

Напомним, в августе прошлого года супруга американского дипломата Энн Сакулас, выехав на встречную полосу, сбила 19-летнего Данна рядом с авиабазой. Гибель британского подростка привела к дипломатическому скандалу. Лондон требует у Вашингтона экстрадировать Сакулас, которая покинула Британию вскоре после аварии благодаря дипломатическому иммунитету.

В октябре прошлого года стало известно об еще одном инциденте, в центре которого оказались американские дипломаты. На этот раз местом действия оказалась Россия. Троих сотрудников посольства США сняли с поезда «Ненокса—Северодвинск» за нарушение режима пребывания на территории РФ. Они не смогли подтвердить свое право находиться в центре российского атомного кораблестроения, который отнесен к городам с регламентированным посещением для иностранцев.